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Datum fixiert

Streaming-Beben: Netflix bringt Billig-Abo

Gerhard Kopcsa
von
Hand hält Fernbedienung vor Fernseher mit Netflix, Apple TV, Disney+ und Spotify Apps auf dem Bildschirm.
© Getty Images
In anderen Ländern ist es bereits Realität – jetzt gab Netflix auch für Österreich ein Datum seines preiswerteren Modells mit Werbung bekannt.
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Jetzt ist es fix! Am Montag, dem 1. März 2027, startet Netflix sein preiswerteres Modell mit Werbung offiziell in Österreich. Die Ankündigung erfolgte beim ersten UK Upfront des Unternehmens in London.

Neben dem heimischen Markt wird dieses Angebot zeitgleich in acht weiteren EMEA-Ländern (Anm. EMEA beschreibt die Wirtschaftsregion Europa, Naher Osten, Afrika) eingeführt, darunter Belgien, Dänemark, Irland, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden und die Schweiz.

Abonnenten erhalten dadurch eine zusätzliche Wahlmöglichkeit, während örtliche Werbekunden neue Plätze für Anzeigen bekommen.

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Expansion vom günstigen Werbe-Abo

Der Streaming-Dienst hatte eine werbefinanzierte Option bereits im November 2022 in zunächst zwölf Ländern gestartet. Inzwischen entwickelt das Unternehmen eine eigene Werbetechnologie und löst damit die bisherige Technik von Microsoft ab.

Weltweit nutzen mittlerweile etwa 250 Millionen Menschen die werbegestützte Variante, nachdem es Ende 2025 noch rund 190 Millionen waren. Zudem setzt die Plattform verstärkt auf künstliche Intelligenz.

Höhere Preise für österreichische Kunden

Parallel dazu verschickt der Anbieter derzeit Benachrichtigungen an österreichische Nutzer, da sich die bestehenden Modelle spürbar verteuern. Alle drei bisher verfügbaren Tarife steigen um jeweils zwei Euro pro Monat:

  • Basis-Abo: steigt von 8,99 auf 10,99 Euro
  • Standard-Abo (Full-HD): steigt von 13,99 auf 15,99 Euro
  • Premium-Abo (4K & 3D-Sound): steigt von 19,99 auf 21,99 Euro

Als Grund nennt der Konzern den stetigen Ausbau der Inhalte, weshalb Kunden laut eigenen Angaben gelegentlich etwas mehr bezahlen müssen – mehr Infos dazu liest du hier.

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