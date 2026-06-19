Tierisches Fan-Duell: DIESE Enten rocken die WM

Nach der weißen Ente von Mexiko haben nun auch die schottischen Fans eine Ente als Edelfan für sich entdeckt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine weiße Ente im mexikanischen Dress mit farblich passenden Söckchen ist in Mexiko-Stadt inzwischen ein kleiner Star dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Und auch über den Ort des Eröffnungsspiels hinaus hat Edelfan Merlin schon Bekanntheit erlangt. "Unsere Ente hat für uns etwas Magisches", sagte Besitzerin Karla Ivette stolz dem Sender ESPN. Daher der Name: Merlin, der Zauberer.

Und so verzaubert Merlin mit seinem Trikot die Menschen in den Straßen von Mexiko-Stadt, wenn er sehr entspannt und quakend über Zebrastreifen oder inmitten der Fanmassen herumwatschelt. ESPN zufolge erlangten auch schon Merlins Vorgängerinnen Bruna und Waffle Berühmtheit.

Konkurrenz für Merlin

Doch nun bekommt Merlin Konkurrenz. Die schottischen Fans, die mit witzigen und verrückten Aktionen seit Tagen für Schlagzeilen sorgen, haben nun auch einen tierischen Begleiter.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Donny the Duck" führt die Dudelsack spielenden Anhänger an und geht genauso viral. Dieses tierische Fan-Duell begeistert genauso wie die Spiele bei dieser Endrunde.