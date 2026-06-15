Titel-Favorit Spanien startet gegen Fußball-Zwerg Kap Verde

Die Ausgangssituation ist eindeutig: Der spanische Weltranglistenzweite und Turnier-Mitfavorit trifft auf WM-Debütant Kap Verde, die Nummer 67 der Welt.

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Alles andere als ein deutlicher Sieg am Montag (ab 18 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) der Truppe von Luis de la Fuente wäre eine Überraschung. Die Iberer haben seit einer 0:1-Test-Niederlage im Wembley Stadium gegen Kolumbien im März 2024 in 30 Länderspielen 23 Siege und sieben Remis geholt, wobei eines davon mit einer Enttäuschung verbunden war. Das Nations-League-Finale 2025 ging nach einem 2:2 gegen Portugal im Elfmeterschießen mit 4:5 verloren.

Die Aussichten auf einen zweiten WM-Titel nach 2010 könnten für den Europameister kaum besser sein. "Wir müssen jedes Spiel so angehen, als wäre es unser letztes, jeden Gegner respektieren und bereit sein, um das Maximum zu kämpfen. Dann werden sich die Ergebnisse von selbst einstellen", sagte De la Fuente. Superstar Lamine Yamal soll im Turnier eine entscheidende Rolle spielen. "Die gute Nachricht ist, dass Lamine sehr fit und in guter Form ist. Er steht zur Verfügung, aber er kann nicht von Anfang an spielen", sagte De la Fuente in Atlanta.

Zweiter Star fehlt

Dasselbe gilt für den anderen Flügelflitzer, Nico Williams. Ob das Duo für einige Minuten zum Einsatz kommt, wolle De la Fuente je nach Spielverlauf entscheiden. Für den Gegner fand der Erfolgstrainer viel lobende Worte. "Taktisch sind sie sehr gut strukturiert, die Spieler sind sehr schnell und physisch gut. Sie könnten eine der Überraschungsmannschaften werden."

Kap Verde, das gemäß der Bevölkerungszahl drittkleinste Land, das jemals an einer WM teilgenommen hat, fiebert der WM-Premiere entgegen. "Die Gruppenphase zu überstehen, muss das Ziel sein. Wir wissen, dass es in einer starken Gruppe schwierig wird, aber wir müssen daran glauben, dass wir es schaffen können", sagte Innenverteidiger Roberto Lopes, der in Irland bei den Shamrock Rovers Kapitän ist.