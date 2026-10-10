Bundesliga
Transfer-Hammer: Olise trifft Bayern-Entscheidung
Derzeit dreht sich beim FC Bayern München vieles um die Verhandlungen mit ihren Stars Harry Kane und Michael Olise. Mit beiden möchte der deutsche Rekordmeister gerne verlängern. Beim Engländer steht die Unterschrift kurz bevor. Nun soll auch beim Franzosen ein wichtiger Teilerfolg gelungen sein.
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Laut "Teamtalk" möchte Olise nicht in die Premier League zurückkehren. Der Franzose hat seine gesamte fußballerische Ausbildung in England absolviert und sammelte beim FC Reading seine ersten Profiminuten. Doch derzeit soll der 24-Jährige "kaum Lust haben", wieder in der Premier League zu spielen.
"Sehr gut eingelebt" in München
Wie das Onlineportal berichtet, ist derzeit "ein Wechsel nach Spanien das einzige Szenario". Ebenfalls ist ein Verbleib beim FC Bayern auch denkbar. Olise soll sich in der bayerischen Landeshauptstadt "sehr gut eingelebt haben".
Zusätzlich bietet der FC Bayern Olise eine besondere Klausel für den neuen Vertrag an. Der Franzose steigt damit zu einem der Topverdiener im Verein auf. Neben einem Grundgehalt von rund 25 Millionen Euro, ähnliche Dimensionen wie Harry Kane und Jamal Musiala, soll der Flügelstürmer Bonuszahlungen, die unter anderem an Tore, individuelle Leistungen und gewonnene Titel geknüpft sind, erhalten, so Transferjournalist Fabrizio Romano. Darunter befindet sich sogar eine eigene Ballon-d’Or-Klausel. Wenn Olise die Auszeichnung gewinnen sollte, würde er eine Sonderzahlung erhalten.
In der aktuellen Saison zaubert der Franzose wieder einmal für den FC Bayern. In sieben Pflichtspielen für den deutschen Meister konnte Olise bisher acht Tore erzielen und vier vorlegen. Zudem traf er für Frankreich in vier Nations-League-Spielen viermal und legte zwei weitere Tore auf.
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