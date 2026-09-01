Tupac-Mord: Ex-Gangboss schuldig gesprochen

Im Prozess um den jahrzehntelang ungeklärten Mord an dem legendären US-Rapper Tupac Shakur ist der Angeklagte Duane Davis für schuldig befunden worden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Geschworenenjury in Las Vegas sah es am Montag als erwiesen an, dass der frühere Anführer der Gang South Side Compton Crips für die Tat verantwortlich war. Die Beratung dauerte nur wenige Stunden. Zuvor hatten Anklage und Verteidigung ihre Schlussplädoyers dargelegt.

Staatsanwalt Binu Palal argumentierte, der Angeklagte Duane Davis habe den Mord an Shakur angeordnet. Die Verteidigung erklärte dagegen, es gebe außer Davis' eigenen Aussagen keinerlei Beweise, die den heute 63-Jährigen mit der Tat in Verbindung brächten.

Der Mord an Shakur gehört zu den bekanntesten ungelösten Verbrechen in den USA, der mit Spannung erwartete Prozess hatte im August begonnen. Davis war vorgeworfen worden, den Mord an dem Hip-Hop-Künstler in Auftrag gegeben zu haben. Shakur war 1996 im Alter von 25 Jahren im Glücksspielparadies Las Vegas im US-Staat Nevada getötet worden.

pat