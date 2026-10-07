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Riesige Rauchsäule

Ukraine versenkt Tanker: Ölteppich brennt lichterloh

Phillip Platzer
von
Die Ukraine hat einen vollbeladenen Öltanker angegriffen. Nun breitet sich vor dem Kurort Sotschi ein riesiger brennender Ölteppich aus. Eine gewaltige Rauchwolke zieht über das Schwarze Meer.
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Ein vollbeladener Öltanker ist im Schwarzen Meer zum Ziel eines ukrainischen Angriffs geworden. Die Folgen des Eintreffens auf dem Schiff sind vor der Küste bereits überaus deutlich zu sehen. Direkt vor dem bekannten Kurort Sotschi breitet sich ein riesiger Ölteppich aus, der in Flammen steht.

Die Umwelt und die Region stehen damit vor einer massiven Belastung. Die Flammen auf dem Wasser führen zu einer extremen Rauchentwicklung. Eine riesige Rauchwolke ist mittlerweile über hunderte von Kilometern hinweg am Himmel sichtbar.

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Ausmaße über Hunderte Kilometer

Wie sich die Lage vor der Küste von Sotschi weiter entwickelt, bleibt vorerst abzuwarten. Die Situation auf dem Schwarzen Meer wird nach diesem Vorfall genau beobachtet.

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