Rocksongs auf Spitzenschuhen

Das Europaballett St. Pölten startet mit "Rockpalast 80/90er" in die Saison. Die Premiere ist zugleich ein Special zu "40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten".

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Am Freitag, 23. Oktober 2026, um 19:00 Uhr steigt die Premiere im Theater des Balletts. Die internationale Compagnie bringt die größten Hits der 1980er- und 1990er-Jahre auf die Bühne.

Inszeniert hat Prof. Michael Fichtenbaum, choreografiert Florient Cador. Das Ganze ist keine Nostalgie-Show, sondern ein Abend voller Energie: Kraftvolle Passagen wechseln mit emotionalen Momenten.

Hits in Bewegung

Zu hören gibt es Songs von A-ha, Alphaville, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Falco und vielen mehr. "Rockmusik besitzt eine enorme Energie – und genau diese Energie wollen wir auf der Bühne körperlich spürbar machen", sagt Fichtenbaum, Künstlerischer Leiter des Europaballetts.

Das Jubiläum macht die Saisoneröffnung für das Ensemble zu etwas Besonderem. Es setzt ein tänzerisches Zeichen für die kulturelle Vielfalt der Stadt.