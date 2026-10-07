oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Rücktritt Eder

Eder übergibt: Erstmals Frau an Spitze der Salzburger Gewerkschaft

ÖGB-Landesvorsitzende
© ÖGB Salzburg
Bei einem ÖGB-Landeskongress im kommenden Jahr soll Petra Berger-Ratley dann auch formell gewählt werden.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Salzburger SPÖ-Landesparteichef und Salzburger Arbeiterkammerpräsident Peter Eder ist am Mittwoch bei der ÖGB-Landesvorstandssitzung als Vorsitzender zurückgetreten. Petra Berger-Ratley wurde als neue geschäftsführende Landesvorsitzende bestellt, wie der ÖGB Salzburg informierte. "Es ist kein Abschied, ganz im Gegenteil - ich bin und bleibe Gewerkschafter. Das steht außer Frage", sagte Eder.

Auch interessant

MotoGP-Revolution! Eigenes Sprint-Quali beschlossen & Warm-up gestrichen

Legionelleninfektionen in Tirol um 34 Prozent gestiegen

Anti-Israel-Demo in Wien am Jahrestag des Hamas-Massakers

Eder seit Juni SPÖ-Landesparteichef

Peter Eder wurde beim Landesparteitag der SPÖ am 13. Juni 2026 zum Landesparteichef gewählt. Er hatte bereits vor seiner Wahl angekündigt, den ÖGB-Vorsitz abzugeben. Mit Berger-Ratley steht nun erstmals eine Frau an der Spitze von Salzburgs Gewerkschaft.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Eder übergibt: Erstmals Frau an Spitze der Salzburger Gewerkschaft

Darum färbt sich dieser Teich pink

Strache provokant, Frank blieb ruhig

"Schwer zu verdauen": Journalisten-Festnahme auf Demo

Korkmaz erlitt doppelten Jochbogenbruch

Mit Tracht aufs Oktoberfest am "Südi"

Sonnenblumen statt Baurestmassen: Deponie braucht UVP

Electro Swing von Parov Stelar im XXL-Format

Philippa Strache: Wow-Auftritt bei Fete Imperiale

"Gefahrengut"-Lkw kippt: A10 gesperrt