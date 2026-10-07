Eder übergibt: Erstmals Frau an Spitze der Salzburger Gewerkschaft

Bei einem ÖGB-Landeskongress im kommenden Jahr soll Petra Berger-Ratley dann auch formell gewählt werden.

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Der Salzburger SPÖ-Landesparteichef und Salzburger Arbeiterkammerpräsident Peter Eder ist am Mittwoch bei der ÖGB-Landesvorstandssitzung als Vorsitzender zurückgetreten. Petra Berger-Ratley wurde als neue geschäftsführende Landesvorsitzende bestellt, wie der ÖGB Salzburg informierte. "Es ist kein Abschied, ganz im Gegenteil - ich bin und bleibe Gewerkschafter. Das steht außer Frage", sagte Eder.

Eder seit Juni SPÖ-Landesparteichef

Peter Eder wurde beim Landesparteitag der SPÖ am 13. Juni 2026 zum Landesparteichef gewählt. Er hatte bereits vor seiner Wahl angekündigt, den ÖGB-Vorsitz abzugeben. Mit Berger-Ratley steht nun erstmals eine Frau an der Spitze von Salzburgs Gewerkschaft.