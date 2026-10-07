MotoGP-Revolution! Eigenes Sprint-Quali beschlossen & Warm-up gestrichen

Revolution in der Motorrad-Königsklasse! Ab 2027 bekommt die MotoGP ein eigenes Sprint-Qualifying am Freitag, während das Sonntags-Warm-up gestrichen wird.

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Die Motorrad-Königsklasse schlägt ab der Saison 2027 einen völlig neuen Weg bei ihrem Wochenend-Format ein. Wie die FIM Grand Prix Kommission am 7. Oktober offiziell beschloss, wird es ab 2027 wie in der Formel 1 zwei getrennte Qualifikationen und damit zwei unterschiedliche Startaufstellungen für Sprint und Grand Prix geben.

Bislang bestimmte eine einzige Qualifikation am Samstag beide Startaufstellungen. Die Änderung betrifft ausschließlich die MotoGP-Klasse, während für Moto2 und Moto3 vorerst keine Anpassungen vorgesehen sind.

Neuer Zeitplan bestimmt die Sprint-Startaufstellung

Der Freitag startet weiterhin mit dem 45-minütigen 1. Training, ehe ein 30-minütiges 2. Training das bisherige einstündige Training ersetzt. Die dort gefahrenen Zeiten zählen für keine weitere Session mehr. Den Abschluss des Tages bildet das neu eingeführte, 15-minütige Sprint-Qualifying mit allen Piloten, das die Startaufstellung für den Tissot Sprint am Samstagnachmittag festlegt. Insgesamt verkürzt sich die reine Fahrzeit am Freitag dadurch um 15 Minuten.

Alle MotoGP-Piloten starten im Q1-Qualifying

Triumph beim Sprintrennen: Die drei erstplatzierten MotoGP-Piloten stellen sich nach der Siegerehrung stolz vor ihren Rennmaschinen der Fotografen. Ab der Saison 2027 wird die Startaufstellung für den Sprint über ein eigenes Freitag-Qualifying ausgefahren. © Getty Images

Am Samstag entfällt die direkte Q2-Qualifikation über die Freitagszeiten komplett. Nach einem auf 20 Minuten verkürzten 3. Training müssen alle Fahrer in der 15-minütigen Q1-Session antreten. Die besten 12 Piloten steigen nach Q1 in das 15-minütige Q2 auf, in dem die Pole Position sowie die ersten 12 Startplätze für das Hauptrennen am Sonntag ausgefahren werden. Der Tissot Sprint am Samstagnachmittag wird hingegen streng nach dem Ergebnis des Freitags-Sprint-Qualifyings gestartet.

Kein Sonntags-Warm-up mehr für die Fahrer

Eine weitere gravierende Änderung betrifft den Rennsonntag: Das gewohnte zehnminütige Warm-up am Morgen wird ersatzlos gestrichen, weshalb der Tag direkt mit den Rennen der Moto3 und Moto2 beginnt. Stattdessen wird die Vorbereitungszeit unmittelbar vor den Start des Hauptrennens verlegt. Die Boxengasse bleibt vor dem Start für 10 Minuten geöffnet, damit die Piloten mehrere Testrunden absolvieren können.

Der Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg steigt 2027 am 29. August im Rahmen des neuen Regelwerks.