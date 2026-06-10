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Österreich

ÖBB-Baustellen-Chaos

Umfangreiche Modernisierung rund um Klosterneuburg startet

"Baustelle, Bagger bewegt Steine"
Sperren, Umleitungen, Zug-Ausfälle: So hart trifft es Klosterneuburg
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In Klosterneuburg wird der Sommer für Pendler:innen wohl zur Geduldsprobe: Die ÖBB und das Land Niederösterreich starten ab Juli 2026 ihre Bauarbeiten auf der Franz-Josefs-Bahn sowie an der B14, mit weitreichenden Auswirkungen auf Bahn- und Autoverkehr.

Bahn: Eingleisig, Umleitungen, Ausfälle

Zwischen Kritzendorf und St. Andrä-Wördern wird von 4. Juli bis 7. September großflächig gebaut. Die Strecke ist nur mehr eingleisig befahrbar und teilweise sogar nachts komplett gesperrt.

Die Folge:

  • REX-Züge fahren eingeschränkt, halten aber in Klosterneuburg-Kierling und St. Andrä-Wördern
  • S40 fährt nur teilweise, Enden/Start in Teilabschnitten
  • R40 fällt komplett aus
  • Ersatzbusse und Regionalbusse übernehmen Teile der Strecke

Auch Lärm und Nachtarbeiten bleiben für Anrainer nicht aus, dennoch versichern die ÖBB die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

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B14 komplett dicht

Zug der ÖBB auf betroffener Strecke
Zug der ÖBB auf betroffener Strecke

Parallel wird der Johanna-Tunnel auf der B14 in Klosterneuburg saniert:

  • 6. bis 27. Juli: komplette Umfahrung gesperrt
  • danach bis 16. August: Teil­sperre
  • großräumige Umleitungen über A22/S5

Auch innerorts wird der Verkehr umgeleitet.

Norden wieder frei

Zumindest gute Nachrichten aus dem Norden: Die Sperre zwischen Sigmundsherberg und Absdorf-Hippersdorf ist seit 10. Juni beendet, die Züge fahren wieder normal.

Fazit

Sommer 2026 bedeutet für die Region Klosterneuburg: Zug-Einschränkungen, Straßensperren und Umleitungen gleichzeitig, ÖBB und Land versprechen zwar bessere Infrastruktur, aber das bedeutet zuerst viel Geduld für Pendler und Autofahrer.

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