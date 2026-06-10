Umfangreiche Modernisierung rund um Klosterneuburg startet

Sperren, Umleitungen, Zug-Ausfälle: So hart trifft es Klosterneuburg

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In Klosterneuburg wird der Sommer für Pendler:innen wohl zur Geduldsprobe: Die ÖBB und das Land Niederösterreich starten ab Juli 2026 ihre Bauarbeiten auf der Franz-Josefs-Bahn sowie an der B14, mit weitreichenden Auswirkungen auf Bahn- und Autoverkehr.

Bahn: Eingleisig, Umleitungen, Ausfälle

Zwischen Kritzendorf und St. Andrä-Wördern wird von 4. Juli bis 7. September großflächig gebaut. Die Strecke ist nur mehr eingleisig befahrbar und teilweise sogar nachts komplett gesperrt.

Die Folge:

REX-Züge fahren eingeschränkt, halten aber in Klosterneuburg-Kierling und St. Andrä-Wördern

S40 fährt nur teilweise , Enden/Start in Teilabschnitten

, Enden/Start in Teilabschnitten R40 fällt komplett aus

Ersatzbusse und Regionalbusse übernehmen Teile der Strecke

Auch Lärm und Nachtarbeiten bleiben für Anrainer nicht aus, dennoch versichern die ÖBB die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

B14 komplett dicht

Zug der ÖBB auf betroffener Strecke

Parallel wird der Johanna-Tunnel auf der B14 in Klosterneuburg saniert:

6. bis 27. Juli: komplette Umfahrung gesperrt

danach bis 16. August: Teil­sperre

großräumige Umleitungen über A22/S5

Auch innerorts wird der Verkehr umgeleitet.

Norden wieder frei

Zumindest gute Nachrichten aus dem Norden: Die Sperre zwischen Sigmundsherberg und Absdorf-Hippersdorf ist seit 10. Juni beendet, die Züge fahren wieder normal.

Fazit

Sommer 2026 bedeutet für die Region Klosterneuburg: Zug-Einschränkungen, Straßensperren und Umleitungen gleichzeitig, ÖBB und Land versprechen zwar bessere Infrastruktur, aber das bedeutet zuerst viel Geduld für Pendler und Autofahrer.