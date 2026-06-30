Unwetter-Alarm: Hier drohen heute heftige Gewitter

Für Teile Österreichs gilt eine Wetter-Warnung.

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Bereits gestern gab es in Teilen Österreichs heftige Gewitter, und auch heute gibt es Unwetter-Gefahr. Zwar startet der Tag vielerorts noch sonnig, doch die Wetterlage wird im Laufe des Nachmittags zunehmend instabil. Vor allem über den Bergen bilden sich kräftige Quellwolken, aus denen sich teils heftige Gewitter entwickeln können.

Besonders in den Alpen und im nördlichen Alpenvorland muss bis in die Abendstunden mit lokalen Gewitterzellen gerechnet werden. Abseits der Gewitter weht der Wind nur schwach bis mäßig, in den Unwettern sind jedoch kräftige Böen möglich. Trotz der aufziehenden Gewitter bleibt es drückend heiß: Die Temperaturen erreichen verbreitet 28 bis 38 Grad, wobei die höchsten Werte im Osten gemessen werden.

Kaltfront im Anmarsch

In der Nacht beruhigt sich das Wetter zunächst vorübergehend. Restwolken lockern auf, ehe in den frühen Morgenstunden von Westen und Norden her eine Kaltfront aufzieht. Mit ihr breiten sich neuerlich Regenschauer und teils gewittrige Niederschläge aus.

Am folgenden Tag erfasst die Kaltfront schließlich weite Teile des Landes. Während es im Westen bereits regnerisch beginnt, hält sich im Osten zunächst noch freundliches Wetter. Spätestens am Nachmittag nimmt die Gewitteraktivität aber nahezu landesweit wieder zu. Neben kräftigen Regenschauern sind örtlich auch Sturmböen möglich. Gleichzeitig frischt der Westwind spürbar auf. Mit der Kaltfront gehen die Temperaturen etwas zurück und erreichen je nach Region noch 24 bis 34 Grad.