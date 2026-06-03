Ursache für Bahnstörung in Niederösterreich bekannt

Ein defektes Hochspannungskabel und nicht wie ursprünglich angenommen ein Vogel hat in der Nacht auf Sonntag eine Störung auf der Weststrecke bei St. Pölten verursacht.

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Der Zugverkehr war stundenlang unterbrochen gewesen. Das Kabel verlaufe erdverlegt vom Hauptbahnhof St. Pölten in ein technisches Werk der ÖBB, berichtete der ORF am Mittwoch. Über dieses Kabel werde unter anderem eine Anlage versorgt, mit der Heizungs- und Klimaanlagen von Zügen überprüft werden.

Zunächst waren die ÖBB davon ausgegangen, dass ein Vogel in ein Schaltgerüst geraten sei und einen Kurzschluss verursacht habe. Kritik von Reisenden gab es laut ORF an der Krisenkommunikation des Unternehmens. In diesem Zusammenhang hat die Stadt St. Pölten am Mittwoch eine Anfrage an die ÖBB gerichtet. Ziel sei es, Informationswege und -kontakte sowohl für Passagiere als auch die Stadt für die Zukunft zu verbessern, teilte Verkehrsstadtrat Michael Kögl (SPÖ) dem ORF mit. Die ÖBB hatten bereits am Montag eingeräumt, dass bei der Auskunft für Fahrgäste in solchen Situationen "immer Optimierungspotenzial" bestehe.