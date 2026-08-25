Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer haben sich getrennt

Überraschendes Liebes-Aus: Schauspielerin Veronica Ferres und Unternehmer Carsten Maschmeyer gehen künftig getrennte Wege. Das bestätigte ihr gemeinsamer Medienanwalt.

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Wie ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz der dpa mitteilte, habe sich das Paar bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft für getrennte Wege entschieden.

In einer gemeinsamen Erklärung heißt es: "Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle." Ihre Jobs als Schauspielerin, Produzentin und Investor hätten sie immer wieder an viele Orte der Welt geführt. Aus ihrer Liebe sei mit der Zeit "eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft" geworden.

Beide blicken demnach dankbar auf ihre gemeinsame Zeit zurück und wollen auch künftig eng verbunden bleiben.

Noch im Mai schwärmte Ferres von ihrem Mann

Besonders überraschend kommt das Liebes-Aus, weil Ferres ihrem Mann erst im Mai öffentlich zum Geburtstag gratulierte.

"Mit dir fühlt sich jeder Tag besonders an, lieber Carsten. Danke für all die schönen Erinnerungen, die wir teilen", schrieb sie damals zu gemeinsamen Fotos.

Auch Anfang 2026 sprach Maschmeyer noch über das Geheimnis ihrer Beziehung. Die beiden hatten sogar eine feste wöchentliche "Beziehungswartung", bei der sie darüber sprachen, was gut lief und was den anderen enttäuscht hatte.

2009 begann ihre Liebe

Ferres und Maschmeyer machten ihre Beziehung 2009 öffentlich, 2014 heirateten sie in Südfrankreich. Den Antrag hatte Maschmeyer seiner Partnerin bereits 2011 gemacht. Seine Begründung war ganz Unternehmer: Als "Mann der Zahlen" wollte er ein Datum mit sechsmal der "1". Für ihn war klar: Veronica ist seine "Nummer 1".

Ferres hat mit Filmproduzent Martin Krug eine Tochter, Maschmeyer zwei Söhne aus einer früheren Beziehung. Für ihre jeweiligen Kinder und die gesamte Familie wollen beide weiterhin da sein. Nach 17 gemeinsamen Jahren endet damit eine der bekanntesten Promi-Beziehungen Deutschlands.