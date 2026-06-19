Wadsaks Ehefrau rechnet mit Hatern ab

Nach ihrer romantischen Hochzeit im Wiener Riesenrad teilen ORF-Moderator Marcus Wadsak und seine Frau Therese Frank ihr Glück online. Doch auf Instagram folgten unter anderem auch bitterböse Kommentare.

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Am Mittwoch machte der 55-Jährige ORF-Star Marcus Wadsak die Trauung auf Instagram öffentlich. Zu Bildern des Brautpaares schrieb er kurz und knapp: "Und sie hat JA gesagt". Zwei Jahre nach einer zufälligen Begegnung im Kino gaben sich der ORF-Wettermoderator und die Anwältin im Wiener Riesenrad im kleinen Rahmen das Jawort. In abgestimmten grau-hellblauen Tönen, er im klassischen Anzug, sie in Robe mit Spitze, Tüll und Turnschuhen, posierten sie unter anderem vor einem Ringelspiel im Prater. Die Anreise erfolgte öffentlich, was die Wiener Linien zum Glückwunsch veranlasste: "Schön, dass ihr Wiens längste Limousine für die Anreise genutzt habt."

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Hasskommentare überschatten das Glück

Doch zwischen den vielen positiven Reaktionen fanden sich laut einem Bericht der "Kleine Zeitung" auch Kommentare, die für Kopfschütteln sorgten. Besonders die 42-jährige Therese Frank wurde zur Zielscheibe persönlicher Angriffe. In einem Instagram-Video greift sie die Thematik schonungslos auf: "POV (Anm. Point of View" bedeutet übersetzt "Perspektive" oder "Sichtweise") du bist 42 Jahre alt und heiratest einen Mann, der 14 Jahre älter ist als du und gleichzeitig wagst du es deine Haare nicht mehr zu färben und das sind dann die Reaktionen des Internets auf deine Hochzeitsfotos."

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Abrechnung mit fiesen Angriffen

Im Video liest sie einige der verletzenden Hassnachrichten vor. User fragten beleidigend "Ist das seine Großmutter?" oder lästerten: "Sie sieht aus wie seine Mutter, wenigstens den grauen Haaransatz hätte sie für die Hochzeit färben können. Furchtbar". Andere Nutzer schrieben: "Erinnert mich irgendwie an das Macron-Ehepaar" oder kritisierten angebliche Altersanzeichen mit Worten wie "Na, Hängebusen, Hängehaut, graue Haare, alte Hände". Therese Frank fordert in ihrem Beitrag ein klares Umdenken: "Wie wärs, wenn wir einfach aufhören Frauen und deren aussehen immer mit den gleichen misogynen Vorurteilen zu bewerten."

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Große Unterstützung aus dem Netz

Therese Franks Posting löste eine große Welle der Solidarität aus und die Reaktionen fielen überwiegend positiv aus. Viele Nutzer stärkten der frischgebackenen Ehefrau den Rücken und schrieben Kommentare wie "Gut gemacht lassen sie es nicht gefallen!", "Wow, so ein schönes Paar und was für ein tolles Kleid!" oder "Neid und Dummheit sind weit verbreitet." Für Marcus Wadsak und seine Ehefrau dürfte damit aus einem privaten Glücksmoment auch eine wichtige öffentliche Debatte über Respekt und Anstand im Netz geworden sein.