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Drei Bezirke betroffen

Während Mega-Hitze: Stromausfall in Wien

Frau hält eine Kerze und prüft bei Stromausfall einen Sicherungskasten.
© Getty Images
Am Sonntagabend fiel in mehreren Teilen des Wiener Stadtgebietes der Strom aus. Dieser legte mehrere Haushalte und ihre Klimageräte lahm.
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Am heißesten Tag der Hitzewelle wurde in Wien ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Zum ersten Mal in der Messgeschichte wurde in der Innenstadt 40 Grad Celsius gemessen.

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Ausgerechnet an diesem Tag fiel in drei Wiener Bezirken der Strom aus. Die Bevölkerung in Teilen von Penzing, Floridsdorf und Donaustadt muss am späten Abend ohne ihre Klimageräte auskommen.

Keine Informationen zur Ursache

Um 21.04 Uhr gab die Versorgung in Teilen von Floridsdorf (21.) und Donaustadt (22.) nach. 13 Minuten später folgten Teile von Penzing - am anderen Ende von Wien. Mittlerweile haben die Menschen im 21. und 22. Bezirk seit 22.03 Uhr wieder Strom. In Penzing dauert die Behebung der Störung weiterhin an.

Stadtplanausschnitt von Wien mit markierten lila Bereichen entlang der Hadikgasse.
Karte vom Stromausfall in Penzing © Wiener Netze (Screenshot)

Seitens Wiener Netze gibt es bisher keine Informationen zur Ursache des Stromausfalles.

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