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Keiner im Rückraum

Wie schon Messi! Spanien schießt uns zwei Mal dasselbe Tor

© EPA
Österreich hat bei der WM eine klar erkennbare Schwäche: Die Rückräume im Strafraum. Wie schon Lionel Messi bestrafte auch Spanien diese Lücke zwei Mal gnadenlos.
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Lionel Messi stand bei seinem 1:0 gegen die ÖFB-Elf völlig alleine: Kein Abwehrspieler oder abkippender Sechser in Sicht.

+++ Der LIVE-TICKER zu Österreich gegen Spanien +++

Das hat auch Spanien sich ganz genau angeschaut. Beide Gegentore hatten ein ähnliches Muster.

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Am Flügel brach ein Außenspieler durch, beim 1:0 war es Oyarzabal, beim 2:0 dann Porro, die völlig freistehend einnetzen.

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Wieder liefen die ÖFB-Zentralspieler nur hinterher.

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