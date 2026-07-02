Wie schon Messi! Spanien schießt uns zwei Mal dasselbe Tor

Österreich hat bei der WM eine klar erkennbare Schwäche: Die Rückräume im Strafraum. Wie schon Lionel Messi bestrafte auch Spanien diese Lücke zwei Mal gnadenlos.

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Lionel Messi stand bei seinem 1:0 gegen die ÖFB-Elf völlig alleine: Kein Abwehrspieler oder abkippender Sechser in Sicht.

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Das hat auch Spanien sich ganz genau angeschaut. Beide Gegentore hatten ein ähnliches Muster.

Am Flügel brach ein Außenspieler durch, beim 1:0 war es Oyarzabal, beim 2:0 dann Porro, die völlig freistehend einnetzen.

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Wieder liefen die ÖFB-Zentralspieler nur hinterher.