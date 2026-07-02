Keiner im Rückraum
Wie schon Messi! Spanien schießt uns zwei Mal dasselbe Tor
Lionel Messi stand bei seinem 1:0 gegen die ÖFB-Elf völlig alleine: Kein Abwehrspieler oder abkippender Sechser in Sicht.
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Das hat auch Spanien sich ganz genau angeschaut. Beide Gegentore hatten ein ähnliches Muster.
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Am Flügel brach ein Außenspieler durch, beim 1:0 war es Oyarzabal, beim 2:0 dann Porro, die völlig freistehend einnetzen.
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Wieder liefen die ÖFB-Zentralspieler nur hinterher.
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