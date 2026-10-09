Winter- oder Sommerzeit? Das sagen die Experten

Während kanadische Forscher im Fachmagazin "Canadian Medical Association Journal" vor den gesundheitlichen Gefahren einer dauerhaften Sommerzeit warnen, stockt die Umsetzung in Europa weiterhin. Auch in Österreich ist ein Ende der Zeitumstellung nicht in Sicht: Die Verordnung für die Jahre 2027 bis 2031 zementiert den bestehenden Modus.

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Eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung spricht sich aus gesundheitlichen Gründen für ein Ende des ständigen Uhrendrehens und für eine dauerhafte Einführung der Normalzeit aus. Während die medizinische Forschung die Vorzüge der Winterzeit betont, bleibt die politische Umsetzung in Europa blockiert – und Österreich hat die Zeitumstellung nun sogar bis 2031 gesetzlich fixiert.

Kanadische Studie plädiert für die Standardzeit

Ein wissenschaftliches Team der University of British Columbia in Kanada hat zahlreiche internationale Untersuchungen ausgewertet, um die Folgen der Zeitumstellung auf die menschliche Gesundheit zu durchleuchten. Das Ergebnis der im renommierten Fachmagazin "Canadian Medical Association Journal" veröffentlichten Metastudie ist eindeutig: Sollte die jährliche Zeitumstellung abgeschafft werden, darf keinesfalls die Sommerzeit dauerhaft gewählt werden, sondern ausnahmslos die Standardzeit – im Volksmund als Winterzeit bekannt.

Den Ausschlag gibt das Zusammenspiel von natürlichem Licht und dem Biorhythmus. Das morgendliche Tageslicht ist für den menschlichen Organismus essenziell, um die innere Uhr auf den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus zu synchronisieren. Fehlt dieses Licht in den Morgenstunden, geraten hormonelle Prozesse durcheinander. Starkes Abendlicht hingegen verzögert das Einschlafen und verschiebt die Schlafphasen nach hinten, was zu chronischem Schlafmangel, Konzentrationsproblemen und gesundheitlichen Langzeitschäden führen kann.

Warum die Sommerzeit trügerische Vorteile bietet

Die Forscher setzen sich in ihrer Untersuchung intensiv mit den populären Argumenten für lange Sommerabende auseinander. Patrick Baylis von der University of British Columbia analysiert den Konflikt zwischen subjektivem Empfinden und physiologischen Fakten pointiert: "Der Reiz einer dauerhaften Sommerzeit ist leicht nachvollziehbar: Die Menschen schätzen es, wenn es nach Feierabend oder Schulschluss noch länger hell ist. Diesen Vorteilen am Abend stehen jedoch Erkenntnisse gegenüber, die eine spätere Sonnenzeit mit weniger Schlaf, geringerer Produktivität und schlechteren schulischen Leistungen in Verbindung bringen."

Vor allem in den kalten Wintermonaten würde eine permanente Sommerzeit zu ernsten Belastungen führen. Kinder müssten ihren Schulweg über Monate hinweg in absoluter Dunkelheit zurücklegen, und auch Berufstätige würden ihren Arbeitstag ohne jeden Sonnenstrahl beginnen.

Gescheiterte Experimente in den USA, Russland und Chile

Der Blick auf die Historie zeigt, dass Versuche mit einer dauerhaften Sommerzeit international regelmäßig im Desaster endeten und wieder rückgängig gemacht werden mussten:

USA 1974: Mitten in der Energiekrise führte Washington die ganzjährige Sommerzeit ein. Nach massiven Protesten der Bevölkerung wegen gefährlicher, finsterer Schulwege schaffte der US-Kongress die Regelung noch im selben Jahr wieder ab.

Mitten in der Energiekrise führte Washington die ganzjährige Sommerzeit ein. Nach massiven Protesten der Bevölkerung wegen gefährlicher, finsterer Schulwege schaffte der US-Kongress die Regelung noch im selben Jahr wieder ab. Russland (2011–2014): Moskau verordnete für drei Jahre die ewige Sommerzeit. Jedoch kehrte das Land zur ewigen Winterzeit zurück.

Moskau verordnete für drei Jahre die ewige Sommerzeit. Jedoch kehrte das Land zur ewigen Winterzeit zurück. Chile: Auch der südamerikanische Staat experimentierte mit der Maßnahme, musste nach vehementem Gegenwind jedoch ebenfalls die Notbremse ziehen.

Alexandra Choi von der regionalen Gesundheitsbehörde Vancouver Coastal Health warnt politische Entscheidungsträger vor übereilten Beschlüssen: "Sollten sich Regierungen für die dauerhafte Sommerzeit entscheiden, müssen sie die Konsequenzen bereits vor dem ersten Winter einplanen – von sichereren Arbeits- und Schulwegen am Morgen und flexiblen Anfangszeiten bis hin zur Überwachung von Schlaf, psychischer Gesundheit und Verletzungsrisiken."

Österreich besiegelt das Uhrendrehen bis 2031

Trotz der klaren wissenschaftlichen Warnungen herrscht auf europäischer Ebene politischer Stillstand. Obwohl sich das Europäische Parlament bereits im Jahr 2019 mit breiter Mehrheit für eine Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen hatte, scheitert das Vorhaben bis heute am Streit der EU-Mitgliedstaaten darüber, ob die Sommer- oder Winterzeit gelten soll.

In Österreich sind die Würfel für die kommenden Jahre bereits gefallen. Zwar bekräftigte eine parlamentarische Anfragebeantwortung Anfang 2026, dass es vorerst keine eigenmächtige Abschaffung geben werde, und auch das eingetragene Volksbegehren "Zeitumstellung sofort beenden" brachte keinen Kurswechsel. Im Gegenteil: Im September 2026 schuf die Bundesregierung mit einer Verordnung vollendete Tatsachen und legte die Beibehaltung der Sommerzeit für die Jahre 2027 bis 2031 verbindlich fest. Herr und Frau Österreicher werden ihre Uhren somit auch in den nächsten fünf Jahren zweimal jährlich verstellen müssen.