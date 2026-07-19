WM-Finale: Mega-Chaos beim Einlass wegen Trump!

Vor dem Anpfiff des WM-Finales 2026 zwischen Spanien und Argentinien ist es am New York New Jersey Stadium zu massiven Einlassproblemen mit bis zu zweistündigen Wartezeiten gekommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Grund für das Chaos waren vor allem die extrem verschärften Sicherheitsvorkehrungen: Da US-Präsident Donald Trump dem Endspiel persönlich beiwohnte, übernahmen der Secret Service und die für Flughafensicherheit zuständige TSA die Kontrollen der bis zu 82.500 Zuschauer.

Organisatorische Hürden und verrückte Fans

Zusätzlich erschwert wurde die Lage durch organisatorische Hürden und fehlende Kapazitäten. Ein Medienvertreter berichtete beispielsweise, dass er an einem Eingang abgewiesen und in eine andere Schlange geschickt wurde, weil an seinem Tor keine Spürhunde für die Taschenkontrolle verfügbar waren. WM-Volunteers äußerten zudem, dass die Zahl der extrem früh anreisenden Fans weitaus höher gewesen sei als bei den sieben vorherigen Spielen in diesem Stadion. Obwohl die Tore bereits vier Stunden vor dem Anpfiff öffneten und später sporadisch weitere Eingänge freigegeben wurden, staute es sich vor den Toren erheblich. Später stürmen einige verrückte argentinische Fans auch noch über die Autobahn.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Angeblich technische Probleme

Bezüglich der Ursachen gehen die Berichte teilweise auseinander: Während einige Medien von zusätzlichen technischen Problemen beim Ticket-Scan-System der FIFA und in falsche Sektoren geleiteten Fans sprachen, berichteten andere Quellen, das Scannen habe nach dem Passieren der Sicherheitskontrolle reibungslos funktioniert. Zwar bestand die große Sorge, dass wegen des enormen Andrangs zum pünktlichen Start um 15 Uhr Ortszeit noch viele Plätze leer bleiben könnten, eine Verschiebung des Anpfiffs stand jedoch nicht im Raum.