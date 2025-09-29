ChatGPT-Rivale präsentiert neue KI-Version

Das chinesische Startup DeepSeek hat eine überarbeitete Version seiner Künstlichen Intelligenz (KI) vorgestellt.

Das Modell "V3.2-Exp" sei ein "Zwischenschritt zur Architektur der nächsten Generation", teilte das Unternehmen am Montag in einem Beitrag auf der Entwicklerplattform Hugging Face mit. Es beinhalte unter anderem die Technologie "Sparse Attention", die den Bedarf an Rechenleistung für die Bearbeitung von Anfragen verringere.

DeepSeek kündigte parallel dazu an, die Gebühren für die Nutzung der KI um "50+ Prozent" zu senken. Die chinesische Firma hatte die KI-Welt zu Beginn des Jahres in Aufruhr versetzt.

Sparsamer als die Konkurrenz

Ihre Software begnügt sich bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit mit weniger Rechenleistung als westliche Konkurrenzprodukte. Außerdem kostete das Training der KI deutlich weniger. In China ist seit mehr als einem Jahr ein Preiskampf unter den KI-Anbietern entbrannt.