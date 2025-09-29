Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.700 aktien down -1.36% Andritz AG 60.35 aktien up +1.17% BAWAG Group AG 111.30 aktien down -0.54% CA Immobilien Anlagen AG 23.240 aktien up +1.48% CPI Europe AG 18.740 aktien up +0.75% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien equal +0% EVN AG 23.450 aktien down -0.42% Erste Group Bank AG 84.35 aktien down -1.06% Lenzing AG 25.150 aktien down -0.79% OMV AG 45.880 aktien down -1.21% Oesterreichische Post AG 29.500 aktien up +0.68% PORR AG 28.500 aktien down -0.7% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.860 aktien up +1.22% SBO AG 27.300 aktien up +0.92% STRABAG SE 76.90 aktien down -1.03% UNIQA Insurance Group AG 12.600 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 61.15 aktien up +0.58% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.450 aktien up +0.11% Wienerberger AG 27.060 aktien up +0.67% voestalpine AG 30.260 aktien up +0.87%
  1. oe24.at
  2. Business
DeepSeek
© Getty Images

Modell "V3.2-Exp"

ChatGPT-Rivale präsentiert neue KI-Version

29.09.25, 19:25
Teilen

Das chinesische Startup DeepSeek hat eine überarbeitete Version seiner Künstlichen Intelligenz (KI) vorgestellt.  

Das Modell "V3.2-Exp" sei ein "Zwischenschritt zur Architektur der nächsten Generation", teilte das Unternehmen am Montag in einem Beitrag auf der Entwicklerplattform Hugging Face mit. Es beinhalte unter anderem die Technologie "Sparse Attention", die den Bedarf an Rechenleistung für die Bearbeitung von Anfragen verringere.

DeepSeek kündigte parallel dazu an, die Gebühren für die Nutzung der KI um "50+ Prozent" zu senken. Die chinesische Firma hatte die KI-Welt zu Beginn des Jahres in Aufruhr versetzt.

Sparsamer als die Konkurrenz

Ihre Software begnügt sich bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit mit weniger Rechenleistung als westliche Konkurrenzprodukte. Außerdem kostete das Training der KI deutlich weniger. In China ist seit mehr als einem Jahr ein Preiskampf unter den KI-Anbietern entbrannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden