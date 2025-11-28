Erste-Group-Vorstand verlässt Chefetage

Bei der Erste Group gibt es im kommenden Jahr einen Umbau in der Chefetage.
Der Firmenkunden- und Kapitalmarkt-Vorstand Ingo Bleier wird sein Mandat, das noch bis Ende Juni 2026 läuft, nicht verlängern, teilte die Bank am Freitag mit.
Er ziehe sich "aus privaten Gründen" aus der Position zurück, wolle aber für eine geordnete Übergabe sorgen. Bleier war seit 2019 Mitglied des Erste-Group-Vorstandes. Ein Nachfolger wurde noch nicht bekannt gegeben.