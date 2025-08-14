Alles zu oe24VIP
Konkurs
© Getty

Bauwirtschaft

800.000 Schulden: Installationsfirma ist pleite

14.08.25, 14:45
Mit 800.000 Euro überschuldet - Krise in Bauwirtschaft als Grund angegeben... 

Über die Franz Kraly Installations GmbH aus Klagenfurt ist am Donnerstag ein Konkursverfahren eröffnet worden.

So viele Mitarbeiter sind betroffen

Betroffen sind 32 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sowie 97 Gläubiger. Passiva in Höhe von 2,39 Mio. Euro stehen Aktiva von 1,58 Mio. Euro gegenüber. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant, teilte der Kreditschutzverband (KSV) von 1870 in einer Aussendung mit.

Schwere Krise in der Bauwirtschaft

Als Grund wird die Krise in der Bauwirtschaft angegeben: Bereits fix eingeplant gewesene Projekte seien ausgefallen. "Hinzu kam, dass - bedingt durch die schwierige wirtschaftliche Lage - Auftraggeber nur schleppend zahlten, was letztendlich zu erheblichen Liquiditätsschwierigkeiten der Franz Kraly Installations GmbH führte", so die Angaben des Schuldners.

