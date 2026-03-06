AUA steigerte Gewinn 2025 auf 84 Mio. Euro

Umsatz und Zahl der Fluggäste stiegen um drei Prozent. Das AUA-Ergebnis 2026 soll sich trotz Iran-Kriegs "deutlich verbessern". 50 Mitarbeiter weniger.

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) hat 2025 ihren operativen Gewinn um elf Millionen auf 84 Mio. Euro gesteigert. Grund dafür war, dass die Airline voriges Jahr im Gegensatz zu 2024 auch im Schlussquartal einen Gewinn von 10 Mio. Euro eingeflogen hat, während sie 2024 im vierten Quartal nur eine schwarze Null schaffte. Der Umsatz stieg ebenso wie die Zahl der Fluggäste um drei Prozent. Die Erlöse betrugen rund 2,5 Mrd. Euro, teilte die AUA am Freitag mit.

AUA-Chefin Annette Mann gab sich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, heuer, 2026, soll es sich trotz des Iran-Kriegs, der die Luftfahrt hart trifft, "deutlich verbessern", wie sie ankündigte. "Wir bewegen uns operativ im Spitzenfeld und schreiben stabil schwarze Zahlen, liegen aber mit einer Marge von 3,2 Prozent um rund 50 Prozent unter dem Durchschnitt europäischer Airlines", erklärte Mann in der Pressemitteilung. Alleine sei das - trotz Sparkurs - nicht zu schaffen, es brauche eine Standortentlastung.

Neue Uniformen 2027

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sank von 6.105 auf 6.054. Für 2027, dem 70. Geburtstag der AUA, kündigte die Fluglinie die Vorstellung neuer Uniformen an. Das Erscheinungsbild der aktuellen Uniformen sei, abgesehen von kleineren Adaptierungen, seit nunmehr 30 Jahren konstant.