Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 46.900 aktien down -0.74% Andritz AG 68.20 aktien up +1.72% BAWAG Group AG 124.80 aktien equal +0% CA Immobilien Anlagen AG 25.680 aktien up +0.86% CPI Europe AG 16.000 aktien up +0.69% DO & CO Aktiengesellschaft 188.60 aktien down -0.74% EVN AG 28.250 aktien up +2.17% Erste Group Bank AG 96.30 aktien down -0.52% Lenzing AG 22.500 aktien equal +0% OMV AG 56.95 aktien up +1.33% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien down -0.58% PORR AG 39.000 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.380 aktien down -1.03% SBO AG 34.850 aktien up +1.75% STRABAG SE 90.30 aktien down -0.77% UNIQA Insurance Group AG 15.840 aktien up +0.13% VERBUND AG Kat. A 63.85 aktien up +3.23% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.40 aktien up +0.47% Wienerberger AG 25.700 aktien up +0.08% voestalpine AG 43.380 aktien up +0.18%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Gratis Internet bei der AUA
© Getty

Neue Uniform!

AUA steigerte Gewinn 2025 auf 84 Mio. Euro

06.03.26, 07:10 | Aktualisiert: 06.03.26, 11:44
Teilen

Umsatz und Zahl der Fluggäste stiegen um drei Prozent. Das AUA-Ergebnis 2026 soll sich trotz Iran-Kriegs "deutlich verbessern". 50 Mitarbeiter weniger.

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) hat 2025 ihren operativen Gewinn um elf Millionen auf 84 Mio. Euro gesteigert. Grund dafür war, dass die Airline voriges Jahr im Gegensatz zu 2024 auch im Schlussquartal einen Gewinn von 10 Mio. Euro eingeflogen hat, während sie 2024 im vierten Quartal nur eine schwarze Null schaffte. Der Umsatz stieg ebenso wie die Zahl der Fluggäste um drei Prozent. Die Erlöse betrugen rund 2,5 Mrd. Euro, teilte die AUA am Freitag mit.

AUA-Chefin Annette Mann gab sich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, heuer, 2026, soll es sich trotz des Iran-Kriegs, der die Luftfahrt hart trifft, "deutlich verbessern", wie sie ankündigte. "Wir bewegen uns operativ im Spitzenfeld und schreiben stabil schwarze Zahlen, liegen aber mit einer Marge von 3,2 Prozent um rund 50 Prozent unter dem Durchschnitt europäischer Airlines", erklärte Mann in der Pressemitteilung. Alleine sei das - trotz Sparkurs - nicht zu schaffen, es brauche eine Standortentlastung.

Neue Uniformen 2027 

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sank von 6.105 auf 6.054. Für 2027, dem 70. Geburtstag der AUA, kündigte die Fluglinie die Vorstellung neuer Uniformen an. Das Erscheinungsbild der aktuellen Uniformen sei, abgesehen von kleineren Adaptierungen, seit nunmehr 30 Jahren konstant.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen