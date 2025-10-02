Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 24.150 aktien up +7.57% Andritz AG 61.15 aktien up +0.41% BAWAG Group AG 110.40 aktien down -1.69% CA Immobilien Anlagen AG 23.560 aktien up +1.38% CPI Europe AG 18.390 aktien down -0.54% DO & CO Aktiengesellschaft 221.00 aktien up +0.23% EVN AG 23.250 aktien down -1.9% Erste Group Bank AG 86.75 aktien up +1.52% Lenzing AG 25.600 aktien down -0.78% OMV AG 46.140 aktien down -0.17% Oesterreichische Post AG 29.900 aktien equal +0% PORR AG 27.950 aktien down -0.71% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.000 aktien up +1.26% SBO AG 27.150 aktien down -0.73% STRABAG SE 78.90 aktien up +0.38% UNIQA Insurance Group AG 12.640 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 62.60 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.250 aktien down -0.21% Wienerberger AG 27.680 aktien down -0.29% voestalpine AG 32.160 aktien down -0.12%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
BMW verkauft in den USA plötzlich mehr Autos
© Hersteller

Absatzplus

BMW verkauft in den USA plötzlich mehr Autos

02.10.25, 18:10
Teilen

Nach Auslieferungsproblemen vor einem Jahr zieht der Verkauf von BMWs in den USA jetzt stark an.

Der deutsche Autobauer BMW hat auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt im dritten Quartal deutlich mehr Autos verkauft. Insgesamt setzte der Konzern mit seiner Stammmarke BMW 96.886 Autos und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor ab, wie die US-Tochter des Dax-Konzerns am Donnerstag in Woodcliff Lake mitteilte. Damals hatte es wegen Problemen mit einem zugelieferten Bremssystem Auslieferungsverzögerungen gegeben.

Mini mit Plus von fast 38 %

Bei der Kleinwagenmarke Mini war es im abgelaufenen Quartal sogar ein Plus von fast 38 Prozent auf 7.270 Pkw. Nordamerika-Chef Sebastian Mackensen will mit dem aktuellen Schwung im Schlussquartal den Verkaufsrekord in den USA aus dem vergangenen Jahr knacken. Bei der Marke BMW steht der Konzern nach den ersten neuen Monaten um 8,5 Prozent besser da als im Vorjahreszeitraum, bei Mini um fast ein Viertel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden