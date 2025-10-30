Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.150 aktien up +1.42% Andritz AG 64.90 aktien up +4.68% BAWAG Group AG 109.40 aktien up +0.83% CA Immobilien Anlagen AG 24.340 aktien up +0.25% CPI Europe AG 17.100 aktien down -0.7% DO & CO Aktiengesellschaft 209.00 aktien equal +0% EVN AG 25.200 aktien up +1% Erste Group Bank AG 85.35 aktien up +1.07% Lenzing AG 25.200 aktien down -0.98% OMV AG 47.100 aktien up +0.26% Oesterreichische Post AG 30.000 aktien equal +0% PORR AG 28.100 aktien up +1.26% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.600 aktien up +4.91% SBO AG 29.000 aktien equal +0% STRABAG SE 69.50 aktien up +0.72% UNIQA Insurance Group AG 12.840 aktien up +0.78% VERBUND AG Kat. A 67.40 aktien up +3.22% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.700 aktien up +1.02% Wienerberger AG 25.780 aktien down -0.85% voestalpine AG 31.060 aktien up +0.84%
  1. oe24.at
  2. Business
123 transport
© 123 transport

Landgericht

Wirbel um Autoverleih: 123-Transporter wird nach Pleite dicht gemacht

30.10.25, 14:02
Teilen

Beschluss des Landesgerichts Wiener Neustadt

Die 123 Shared Mobility GmbH aus Ternitz/NÖ, Betreiber der Transportervermietung "123-Transporter", wird auf Beschluss des Landesgerichts Wiener Neustadt geschlossen. Eine Sprecherin hat am Donnerstag entsprechende Medienberichte bestätigt. Anfang des Monats war ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden.

Von der Insolvenz betroffen sind etwa 70 Gläubiger und "eine Vielzahl von Kunden" sowie fünf Dienstnehmer, hatte Creditreform zuletzt berichtet. Die Passiva betragen 4,7 Mio. Euro, der Großteil davon ergebe sich aus Kautionsrückzahlungsansprüchen. Bei der Arbeiterkammer (AK) sind in den vergangenen Jahren tausende Beschwerden wegen Abbuchungen eingelangt. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 2024 und 2025 drei Verbandsklagen im Auftrag des Sozialministeriums wegen Vertragsklauseln eingebracht, Entscheidungen liegen dazu noch keine vor.

Abbuchung von Vertragsstrafen 

In den Wochen vor der Insolvenz berichteten Betroffene laut dem VKI von der Abbuchung von Vertragsstrafen durch 123-Transporter wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Rauchen im Fahrzeug. Zahlreiche Kunden warten zudem noch auf die Rückzahlung der Kaution, die je nach Mietdauer bei 500 oder 1.000 Euro lag.

Lesen Sie auch

Sanierungsplan wird nicht zurückgezogen

"Da derzeit keine Umsätze erzielt werden können, würde die Weiterführung des Unternehmens zu einem weiteren Ausfall für die Konkursgläubiger führen", zitierte der "Kurier" am Donnerstag aus dem Beschluss des Landesgerichts Wiener Neustadt. "Die Schuldnerin ist aber nach wie vor bemüht, Investoren zu finden, die eine Sanierung des Unternehmens ermöglichen würden, um das Geschäftsmodell weiter zu verfolgen. Für diesen Fall wurde auch eine allfällige Wiedereröffnung des Unternehmens in Aussicht genommen. Der eingebrachte Sanierungsplan wird daher auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht zurückgezogen." Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme, angeboten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden