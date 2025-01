"Halleluja" ist Europas Eissorte des Jahres

Die Eissorte des Jahres ist ab Ende März erhältlich, doch die Geschmacksrichtung ist noch unklar. Ein Wettbewerb in Rimini wird die Entscheidung bringen.

Ab Ende März 2025 wird in Europa ein ganz besonderes Speiseeis erhältlich sein, das passend zum Heiligen Jahr der katholischen Kirche den Namen "Halleluja" tragen soll. Doch was dieses süße Meisterwerk genau für ein Geschmackserlebnis bieten wird, ist noch unklar. Die Entscheidung fällt erst bei einem spannenden Wettbewerb, der am kommenden Wochenende im italienischen Rimini stattfinden wird. Im Rahmen der renommierten Süßwaren-Fachmesse SIGEP, einer internationalen Plattform für das Eis- und Konditorenhandwerk, wird der Siegergeschmack für "Halleluja" ausgewählt.

© Getty Images ×

Europäischer Tag des handgemachten Eises

Das Besondere an dieser Aktion ist, dass "Halleluja" im Rahmen des Europäischen Tags des handgemachten Eises, der am 24. März gefeiert wird, in allen teilnehmenden Eisdielen in Europa angeboten wird. Die Teilnehmer können sich auf eine ganz spezielle Kreation freuen, die thematisch an das Heilige Jahr 2025 und das Motto "Pilger der Hoffnung" angelehnt ist. Ziel ist es, eine Botschaft des Friedens, der Gastfreundschaft und des Teilens zu verbreiten – Werte, die sowohl Pilger als auch Eisliebhaber miteinander verbinden sollen.

Eisverkostung in Rom

Schon einen Tag vor dem Wettbewerb, am 23. März, wird in Rom in der Nähe des Petersdoms eine große Eisverkostung stattfinden. Diese wird vom Vatikan und dem italienischen Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung unterstützt und gibt den europäischen Eisherstellern die Möglichkeit, ihre eigenen, vom Jubeljahr inspirierten Kreationen zu präsentieren. Die Eisliebhaber, die sich auf diesen Tag freuen, können auf die genauen Details gespannt sein, welche Geschmacksrichtungen "Halleluja" letztlich annehmen wird.