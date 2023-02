In diesen Süßigkeiten stecken bereits Insekten!

Seit Ende Jänner dürfen innerhalb der EU Insekten getrocknet, gefroren oder als Pulver in Lebensmittel verarbeitet werden. Einige Kriecher verstecken sich allerdings bereits seit Jahren in beliebten Süßigkeiten. Wir verraten die geheime Liste.

Die neue EU-Verordnung sorgte letztes Monat für Ärger und Verwirrung. Zukünftig dürfen nämlich Hausgrillen, Getreideschimmelkäfer, Mehlkäfer und Wanderheuschrecken als Zutaten in gewissen Lebensmittel verwendet werden. Und obwohl die Verarbeitung von Insekten sehr strengen Regeln unterliegt, wird die als "nachhaltig" gesehene Alternative in immer mehr unserer Speisen zu finden sein. So wussten wir etwa schon, dass die Kriecher zukünftig in Speisen wie Brot, Nudeln und Mehl auffindbar sein werden. Nun wurde allerdings bekannt, dass sich gewisse Insekten bereits in bekannten Süßigkeiten verstecken, die wir täglich essen!

Insekten in Süßigkeiten

Auch wenn die vor kurzem zugelassenen Produkte neuen Lebensmitteln zugeordnet werden, ist die Idee an sich nicht neu. Insekten anderer Art werden nämlich schon länger in der Lebensmittelproduktion verwendet. Eines der bekannteste Beispiele ist der Farbstoff E 120, welcher aus ausgekochten Läusen besteht, aus denen ein roter Farbstoff gewonnen wird. Dieser wird etwa öfter in der Kosmetikindustrie eingesetzt, allerdings auch besonders oft in rot-farbigen Süßigkeiten.

In diesen Produkten wird der Farbstoff verwendet:

Trolli "Saure Glühwürmchen"

m&m's "Crisp"

Ehrmann "Obstgarten Erdbeere"

Müller "Müllermilch Kirsch-Banane"

Mentos: Kaugummi "Full Fruit"

Teilweise verstecken sich andere Arten von Läusen ebenso als "Schellack" in der Lebensmittelindustrie. In der Zutatenliste wird der Stoff als E 904 aufgelistet. Schellack findet oft als Überzug Verwendung, zum Beispiel bei Schokolade, Nüssen, Kaffeebohnen und Nahrungsergänzungsmitteln.

In diesen Produkten wird Schellack verwendet:

Ferrero "Kinder Schoko Bons"

Milka "Bunte Kakaolinsen"

Mentos: Kaugummi "Pure White"

Ist der Verzehr von Insekten unbedenklich?

Die Insekten werden speziell für die Lebensmittel-Verarbeitung gezüchtet und wachsen unter kontrollierten Bedingungen auf. Gesundheitlich sind sie daher allgemein unbedenklich. Allergiker, welche gegen Krebstiere, Weichtiere und Hausstaubmilben allergisch sind, sollten allerdings auf insektenhaltiger Lebensmittel verzichten. Einer der EU-Vorschriften ist allerdings, dass Verpackungen der entsprechenden Produkte deutlich gekennzeichnet werden müssen.