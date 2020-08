Hanf-Dinkel-Brot Zutaten für ein Brot 500 g Dinkelmehl

100 g MEDIHEMP Bio Hanfprotein

50 g MEDIHEMP Bio Hanfnüsse

1/2 Würfel Frischhefe (etwa 20 g)

1 TL Ahornsirup

1 Karotte (fein geraspelt)

2 EL MEDIHEMP Bio Hanföl

450 – 500 ml lauwarmes Wasser

1 TL Salz Zubereitung Dinkelmehl in eine große Schüssel füllen und in der Mitte eine Mulde bilden. Hefe in einem Glas mit 200 ml lauwarmen Wasser auflösen. Den Ahornsirup einrühren und das Gemisch in die Mulde gießen. Die Schüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und für 20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Nun die restlichen Zutaten untermischen und mit beiden Händen einen glatten Teig daraus kneten. Den Teig in eine leicht gefettete Kastenform einfüllen und erneut abgedeckt für 30 Minuten ruhen lassen. Das Backrohr auf 210 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und das Brot nach der Gehzeit für 45 Minuten backen. Am Ende der Backzeit erst vollständig abkühlen lassen, bevor das Brot aus der Form gestürzt wird. © MEDIHEMP