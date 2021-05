Die schönsten Schanigärten in Wien

Kap 4617: Pyramidenförmiges Seerestaurant mit großer Sonnenterrasse am Millstätter See. Ausgiebiges Frühstück. kap4613.at

100 Tage Sommer: Restaurant und Cocktailbar der Sommerlocation am Steg in Brunn am Gebirge. Wiener Straße 196, 2345 Brunn am Gebirge Strandgasthaus Birner: Restaurant mit traditioneller Wiener Küche am Ufer der alten Donau. gasthausbirner.at Wellenspiel Krems: Lokal mit moderner Architektur mit Blick auf die Donau. Frühstück möglich! wellenspiel.at

Restaurant Uno: Im Arcotel Kaiserwasser in Wien Donaustadt. Große und grüne Terrasse. kaiserwasser.arcotel.com

MEIEREI IM STADTPARK: Schwesterlokal des Steirerecks am Wienfluss im Stadtpark.steirereck.at

Das Fritz: Restaurant und Bar in Weiden am See mit Blick über den Neusiedler See und Anlegestelle für Boote. dasfritz.at Bild oben: Gut versteckt befindet sich das Klee am Hanslteich inmitten der Natur. In Kombination mit modernem Ambiente und feiner Küche ein extravagantes Restaurant für laue Sommerabende. klee.wien