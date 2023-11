× Pikante Keksrezepte für die Weihnachtszeit

Weihnachtszeit ist Kekszeit – wer sagt aber, dass nur Linzer Augen und Co. auf dem Keksteller landen dürfen? Für alle, die es nicht ganz so süß mögen, stehen folgende herzhafte Keksideen bereit!

Thymian-Parmesankekse

© Getty Images ×

Dauer: 1 h 35 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 35-40 Stück

Zutaten

200 g Mehl; und zum Arbeiten

1/4 TL Salz

60 g Parmesan; gerieben

1 Ei

120 g Butter; kalt

1-2 EL Thymian, getrocknet; gerebelt

Zubereitung

1. Das Mehl auf eine Arbeitsfläche sieben, eine Mulde eindrücken und Salz, Parmesan und das Ei hineingeben. Kalte Butter in Stücken auf dem Mehlrand verteilen und Thymian darüberstreuen.

2. Alles krümelig hacken und mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser einarbeiten. In Folie wickeln und ca. 30 Minuten kühl ruhen lassen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.

3. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 3 mm dick ausrollen und Sterne (ca. 5 cm ø) ausstechen. Auf die vorbereiteten Bleche legen und im Ofen in 12-15 Minuten goldgelb backen.

4. Herausnehmen, kurz abkühlen lassen, mit dem Papier vom Blech ziehen und das Käsegebäck auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Nach Belieben einen Joghurt-Dip dazu reichen.

Cantuccini mit Pistazien und Anchovis

© Getty Images ×

Dauer: 55 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 40-45 Stück

Zutaten

250 g Mehl; und zum Arbeiten

2 TL Backpulver

50 g Parmesan; gerieben

3 Eier

1/2 TL Salz

Pfeffer, schwarz

40 g Anchovis; in Salzlake

60 g Pistazien

2 EL Mandeln

Zubereitung

1. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Mehl mit dem Backpulver in eine Schüssel sieben und den Parmesan untermischen. Eier mit Salz und Pfeffer verquirlen. Anchovis abtropfen lassen und trockentupfen. Dann mit Pistazien, Mandeln und den verquirlten Eiern zum Mehl geben und alles rasch zu einem Teig verarbeiten.

2. Diesen in 3 Portionen teilen und jeweils auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu Rollen (4-5 cm ø) formen. Mit ausreichend Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im Ofen (untere Hälfte) ca. 20 Minuten backen.

3. Herausnehmen, etwas abkühlen lassen, dann in etwa 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Die Cantuccini wieder auf das Blech legen und zurück im Ofen in ca. 10 Minuten fertig backen. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Parmesankekse

© Getty Images ×

Dauer: 1 h 35 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 15-20 Stück

Zutaten

350 g Mehl; und zum Arbeiten

1 Ei

75 g Parmesan; gerieben, und zum Servieren

1 Prise Salz

1 Prise Piment d‘Espelette

150 g Butter; kalt

Zubereitung

1. Das Mehl mit dem Ei, Parmesan, Salz, Piment d‘Espelette und der Butter in eine Schüssel geben und zu einem geschmeidigen Teig verkneten. In Folie wickeln und ca. 1 Stunde kalt stellen.

2. Ein Backblech mit Backpapier belegen und den Ofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche ausrollen und Kreise mit welligem Rand (ca. 4 cm) ausstechen.

3. Auf das Backblech legen und mithilfe eines Keksstempels mit einem Muster versehen. Im Ofen 10-12 Minuten backen. Anschließend auskühlen lassen und nach Belieben mit Parmesan bestreut servieren.

Rezepte von StockFood