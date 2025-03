× Vier Sternzeichen erfüllt der Vollmond am 14. März ihren größten Wunsch

Am Freitag, den 14. März, leuchtet ein besonderer Vollmond am Nachthimmel – begleitet von einer Mondfinsternis, die vier Sternzeichen einen Wunsch erfüllt.

Der Lenzmond, ein wichtiger Vorbote des Frühlings, erleuchtet am 14. März 2025 den Nachthimmel – und das im Zeichen Jungfrau. Dieser Vollmond ist besonders, da er der letzte in diesem astrologischen Jahr ist, bevor am 20. März die Widder-Saison ein neues Jahr einleitet. Zusätzlich fällt er mit einer partiellen Mondfinsternis zusammen – ein magisches Ereignis, das seit jeher die Menschen fasziniert. Der Vollmond bietet uns die Gelegenheit, unsere Gedanken und Wünsche mit ihm zu teilen. Für vier Sternzeichen wird dieser Moment besonders kraftvoll, da sie von der Energie des Vollmonds und der Finsternis profitieren und Chancen für positive Veränderungen in Beruf, Liebe und persönlicher Entwicklung erhalten. Für sie beginnt eine neue Ära.

© Getty Images ×

Vollmond und Mondfinsternis am 14. März 2025

Das Himmelsspektakel startet um 6:09 Uhr, wenn sich die Erde langsam zwischen Sonne und Mond schiebt. Der Höhepunkt der Mondfinsternis ist kurz vor 7 Uhr. Leider ist der Mond zu diesem Zeitpunkt in Österreich schon untergegangen, sodass wir hier nur eine partielle Mondfinsternis sehen können. Aber keine Sorge – auch wenn wir das Spektakel nicht direkt beobachten können, hat die Finsternis trotzdem ihre kraftvolle Wirkung. Ein Blick in den Himmel zwischen 5 und 6:30 Uhr lohnt sich trotzdem, denn die Energie ist auch ohne Sichtbarkeit spürbar!

4 Sternzeichen erfüllt der Vollmond ihren größten Frühlingswunsch

Fische (19. Februar – 20. März)

Der Jungfrauen-Vollmond tut dem Fisch besonders gut – Sie fühlen eine magische Verbindung! Als großer Fan spiritueller Themen begeistert Sie die Mondfinsternis, die Sie dazu anregt, tief in sich zu blicken. Hier finden Sie die Antwort auf Ihre Wünsche für den Frühling. Überlegen Sie, was Sie sich vom neuen Abschnitt versprechen und verabschieden Sie sich mit Vorfreude von Ihrer Saison.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Schütze, Veränderung ist Ihre Stärke, und der Jungfrauen-Vollmond bietet Ihnen genau das, was Sie brauchen: Die Chance, einen Frühlingswunsch zu erfüllen. Träumen Sie groß und greifen Sie nach den Sternen – Sie zielen immer auf das scheinbar Unerreichbare!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Die Struktur des Jungfrauen-Vollmondes passt perfekt zu Ihnen, lieber Steinbock. Jetzt ist der Moment, um zu reflektieren und in sich hineinzuhören. Der Mond will Ihnen einen Wunsch erfüllen – doch Ihre Herausforderung ist es, auch abwegige Wünsche zuzulassen. Welche Richtung würden Sie wählen, wenn Sie alle Zweifel beiseite schieben könnten? Die Mondfinsternis flüstert: „Das ist der richtige Weg!“

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Lieber Wassermann, der Vollmond hört Ihnen gut zu, aber die Entscheidung fällt Ihnen schwer. Mit den Jungfrauen-Energien können Sie Ihre Gedanken ordnen und herausfinden, was wirklich Ihr Herzenswunsch ist. Der Vollmond gibt Ihnen eine Chance – was ist Ihnen wirklich wichtig?