Charlotte Tilbury im Interview: Die Geheimformel für den ultimativen Glow

Sie ist die wohl bekannteste Visagistin der Welt, kreiert die Red-Carpet-Looks der Stars und hat ihre Marke zum Beauty- und Skincare-Imperium aufgebaut. Im Talk verrät Charlotte Tilbury ihr Erfolgsgeheimnis, welche neuen Produkte uns erwarten und was nie in ihrer Schminktasche fehlen darf.

„Wie frisch aus dem Spa“ – so soll die Haut aussehen, nachdem man ihre neuesten Produkte verwendet, erklärt Charlotte Tilbury während eines exklusiven Zoom-Calls, in dem sie ihr neues Dark Spot Correcting Radiance Recovery Serum präsentiert. Kein Wunder, dass sie als unangefochtene „Glow-Queen“ weiß, dass wahre Strahlkraft weit mehr ist als nur der richtige Highlighter (obwohl auch dieser in ihrer Routine nie fehlen darf, wie sie uns verrät). Ihre neue Skincare-Linie setzt genau hier an und sorgt für ihren berühmten „lit from within“-Look.

Im Interview mit MADONNA spricht die Beauty-Ikone und Gründerin ihrer erfolgreichen, gleichnamigen Beauty-Brand über ihre bahnbrechenden Innovationen in der Hautpflege, ihre besten Make-up-Tipps, die sie auch bei ihren Celebrity-Kunden anwendet, und das eine Produkt, auf das sie niemals verzichten würde.

Ihr Name steht für den ultimativen Glow – was macht für Sie einen schönen Glow aus, und warum ist er das Herzstück Ihrer Beauty-Philosophie?

Charlotte Tilbury: Darlings, ich liebe es, einen strahlenden, gesunden und definierten Teint zu kreieren! Ein leuchtendes Make-up verleiht Selbstbewusstsein und bringt die schönste Version von uns selbst zum Vorschein. Mein Geheimnis für den besten Glow eures Lebens ist mein Hollywood Flawless Filter, ein flüssiger Glow-Booster, der perfektioniert, hervorhebt und den ultimativen „lit from within“-Effekt zaubert.

Welches Produkt sollte jede Frau in ihrer Beauty-Bag haben?

Tilbury: Es ist fast unmöglich, mein liebstes Produkt auszuwählen – das wäre, als müsste ich mich für ein Lieblingskind entscheiden. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es meine Magic Cream. Sie versorgt die Haut sofort mit Feuchtigkeit, glättet und sorgt für einen gesunden Glow.

Supermodels, Stars, Dermatologen und Profi-Make-up-Artists weltweit lieben die Magic Cream aus gutem Grund. © Charlotte Tilbury ×

Ihre legendäre Charlotte’s Magic Cream hat Kultstatus erreicht – wie unterscheidet sie sich von ähnlichen Produkten?

Tilbury: Meine ikonische Magic Cream war das erste Produkt, das ich je kreiert habe – und sie ist die legendärste von allen! Sie wurde für sofortige Hautverjüngung entwickelt. Sie ist Make-up-Primer und Pflege in einem und sorgt dafür, dass das Make-up länger hält.

Mit dem neuen Dark Spot Correcting Radiance Recovery Serum bringen Sie eine weitere Skincare-Innovation auf den Markt. Was macht die Formel einzigartig?

Tilbury: Unsere Haut ist täglich Umweltfaktoren wie Verschmutzung, Wasser und falscher Produktanwendung ausgesetzt – das führt zu Augenringen, Pigmentflecken, Altersflecken und Rötungen. Mein Dark Spot Serum bietet eine Lösung für all diese sichtbaren Probleme. Wir haben es sieben Jahre lang entwickelt. Die Technologie ist inspiriert von der Präzision eines Lasers. Das Serum zielt auf dunkle Flecken ab, ohne den natürlichen Hautton zu verändern. Das Ergebnis spricht für sich: 98 % der Anwender würden eine Laserbehandlung aufschieben.

Das innovative Serum für Gesicht und Augen enthält die Precision-Fade Evenskin™ Technologie, die gezielt dunkle Flecken reduziert, ohne den natürlichen Hautton zu beeinflussen. © Charlotte Tilbury ×

Zurück zu Make-up. Wenn Sie nur drei Produkte für einen schnellen, glamourösen Look wählen dürften, welche wären es?

Tilbury: Darlings, ihr wisst ich bin die Glow-Queen! Wenn ich nur drei meiner Beauty-Ikonen wählen könnte, wären meine Beauty Light Wands an erster Stelle. Sie sind mein Geheimnis für Supermodel-Wangenknochen. Zweitens: Pillow Talk Lip Cheat, ein universell schmeichelhafter Farbton und der perfekte Nude-Pink-Lippenstift. Drittens: Palettes of Beautifying Eye Trends, meine vielseitigen Lidschatten-Paletten für harmonische, intensive Looks.

Ihre Celebrity-Kunden müssen auf internationalen Bühnen und vor tausenden Kameras stundenlang perfekt aussehen. Was ist Ihr Geheimnis für Make-up, das von früh bis spät hält?

Tilbury: Die Kombination aus meinem Airbrush Flawless Finish Powder, das weichzeichnet und mattiert, und meinem Airbrush Flawless Setting Spray, das das Make-up bis zu 16 Stunden fixiert, ist unschlagbar! Demi Moore trug diesen Look erst kürzlich bei den 97. Academy Awards.

Für den makellosen Look von Demi Moore bei den Oscars 2025 war Charlotte Tilburys Nichte Sofia Tilbury verantwortlich, die als Make-up-Artistin der Stars zusammen mit ihrer Tante die perfekten Produkte wie das Airbrush Flawless Finish und das Setting Spray einsetzte. © Getty Images ×

Stichwort Demi Moore - Stars stehen durch Dreharbeiten, Reisen und Red-Carpet-Auftritte unter Stress, der sich auf der Haut bemerkbar macht. Ihr ultimativer Skincare-Tipp für gestresste Haut?

Tilbury: Meine Immediate Eye Revival Patches sind ein Muss: Sie erfrischen die Augenpartie in 10 Minuten. Zudem schwöre ich auf sanftes Peeling, zum Beispiel mit meinem Super Radiance Resurfacing Facial für sofort strahlende Haut. Meine "Tilbury Tap"-Massagetechnik mit der Magic Cream fördert die Durchblutung und sorgt für ein pralles, erfrischtes Hautbild.

Gibt es eine Signature-Technik, mit der Sie jedem Red-Carpet-Look das gewisse Extra verleihen?

Tilbury: Ich sage immer: Ein wunderschönes Gemälde braucht eine ebenso schöne Leinwand. Genau deshalb trage ich niemals Make-up ohne meine preisgekrönte Magic Cream auf. Sie wurde backstage entwickelt, um trockene, müde Haut sofort zum Strahlen zu bringen. Dank Cushion + Lift Mesh Technology™ wird die Haut geglättet, gestrafft und optimal für Make-up vorbereitet. Und mein Airbrush Flawless Setting Spray fixiert alles perfekt.

Modelikone Kate Moss schwört seit Jahren auf die Charlotte Tilbury Produkte, wie den Hollywood Flawless Filter für den perfekten Glow. © Charlotte Tilbury ×

Was bedeutet Schönheit für Sie persönlich, über Make-up hinaus?

Tilbury: Ich habe unzählige Male erlebt, wie Make-up, Hautpflege und Düfte die Kraft haben, unsere Ausstrahlung zu verändern, uns Selbstvertrauen zu schenken und uns ermutigen, unsere Träume zu verfolgen. Wenn du dich schön und selbstbewusst fühlst, gibt es nichts, was du nicht erreichen kannst. Wie ich immer sage: Gib jedem die richtigen Beauty-Produkte – und sie werden die Welt erobern!

Welche neuen Innovationen können wir in Zukunft erwarten? Gibt es Trends oder Inhaltsstoffe, die Sie besonders faszinieren?Tilbury: Charlotte Tilbury hat bereits so viel erreicht, aber ich will weiterhin Rekorde brechen, virale Hits landen und bahnbrechende Innovationen auf den Markt bringen. Ich arbeite stets daran, der Zeit voraus zu sein, Kundenwünsche zu erkennen, bevor sie entstehen, und neue Möglichkeiten zu entdecken. Mein Team lässt mich nicht zu viel verraten, aber eines ist sicher: Es kommt noch so viel Magie – wir sind nicht aufzuhalten!