Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 10.03. - 16.03.

Montag - 10. März, 2025

Mond nimmt zu

Löwe

Bis Mittwoch sehr gute Tage für einen neuen Haarschnitt. Bis Freitag sind Herz-OPs allerdings suboptimal – im Notfall natürlich nicht auf den Mond hören!

Dienstag – 11. März, 2025

Mond nimmt zu

Löwe

Um die Mittagszeit herrscht verstärkte Müdigkeit. So kurz vor dem Vollmond bietet sich jetzt ein Fruchttag sehr gut an. Nutzen Sie den Moment!

Mittwoch – 12. März 2025

Mond nimmt zu

Löwe

Der erste Haarschnitt an Kindern sollte an Löwe passieren. Aber auch ältere Menschen bekommen dichteres Haar, wenn sie es an Löwe schneiden.

Donnerstag – 13. März 2025

Mond nimmt zu

Jungfrau

Neue Pflanzen unbedingt an Jungfrau pflanzen! Problemwäsche hingegen erst am Samstag waschen. Die Verdauung ist an Jungfrau empfindlicher.

Freitag – 14. März 2025

Vollmond

Jungfrau

Legen Sie heute einen Fastentag ein! Gymnastik für einen flachen Bauch hilft heute optimal. Morgen beginnt übrigens der rückläufige Merkur.

Samstag – 15. März 2025

Mond nimmt ab

Waage

Heute beginnt der rückläufige Merkur. Das ist eine ideale Zeit, um seelischen, aber auch physischen Ballast loszuwerden. Es macht allerdings nicht unbedingt Sinn, Neues zu starten.

Sonntag – 16. März 2025

Mond nimmt ab

Waage

Die nächsten 14 tage sind optimal für einen Frühjahrsputz. Fette Speisen sollten heute und morgen gemieden werden. Tipp: Gymnastik für den Hüftbereich und Treppen steigen.