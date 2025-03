× Vollmond und Mondfinsternis am 14. März: 3 Sternzeichen erleben jetzt Chaos!

Am 14. März findet ein Vollmond mit einer totalen Mondfinsternis statt: ein rötlich erscheinender Blutmond im Zeichen der Jungfrau. Doch die Energien des Astro-Spektakels könnten das Leben von drei Sternzeichen besonders aus dem Gleichgewicht bringen.

Am 14. März 2025 erwartet uns ein außergewöhnliches Himmelsspektakel: Um 7:55 Uhr strahlt ein besonderer Vollmond am Nachthimmel, doch nur drei Minuten später, um 7:58 Uhr, beginnt eine totale Mondfinsternis. Dieses seltene und eindrucksvolle Ereignis verwandelt den Mond in eine geheimnisvolle, tiefrote Kugel – ein Phänomen, das als „Blutmond“ bekannt ist. Die rötliche Färbung entsteht, weil die Erdatmosphäre das Sonnenlicht streut und dabei vor allem die roten Anteile sanft auf den Mond lenkt.

Blutmond am 14. März 2025

Doch das tiefe Rot des Blutmondes ist nicht nur ein faszinierendes Naturphänomen. In vielen Kulturen gilt es als Zeichen des Wandels – ein Vorbote für Umbrüche, starke Gefühle oder unerwartete Ereignisse. Der rote Mond lädt dazu ein aufmerksam hinzuschauen: Es ist eine Zeit, in der wir besonders achtsam sein sollten – vor allem gegenüber dem, was uns innerlich bewegt.

Diese Sternzeichen sollten jetzt achtsam sein...

Der Vollmond am 14. März steht ganz im Zeichen des kritischen Perfektionismus der Jungfrau. Drei Sternzeichen sollten sich daher auf eine besonders herausfordernde Zeit einstellen:

Widder (21.3.-20.4.)

Die typische Widder-Energie wird durch den Vollmond gebremst. Sie fangen an, ihre Pläne genau zu hinterfragen, was zu Selbstzweifel und Frust führen kann.

Astro-Tipp: Jetzt hilft es, einen Gang runterzuschalten und sich bewusst Pausen zu gönnen.

Stier (21.4.-20.5.)

Die perfektionistische Jungfrau-Energie stellt die Kreativität des Erdkreiszeichens infrage. Wenn Stiere derzeit nicht richtig aufpassen, erleben sie eine Phase der Demotivation.

Astro-Tipp: Versuchen Sie, den Druck rauszunehmen und kleine Erfolge wertzuschätzen.

Waage (24.9.-23.10.)

Waagen können mit großer Unzufriedenheit rechnen. Lange verdrängte Emotionen und unterbewusste Ängste finden dank dem Vollmond ihren Weg an die Oberfläche.

Astro-Tipp: Nehmen Sie sich Zeit für Reflexion und gönnen Sie sich bewusst Momente der Ruhe.

Der Vollmond fordert uns heraus, bringt aber auch die Chance, alte Muster zu erkennen und loszulassen. Nutzen Sie diese Energie, um mit neuer Klarheit in den kommenden Tagen durchzustarten!