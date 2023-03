Cordon Bleu von der Roten Rübe

Rezept aus dem neuen Kochbuch von Starkoch Nelson Müller.

Zubereitung

1. Die Roten Rüben in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Den Feta und den Apfel ebenfalls in Scheiben schneiden, den Knoblauch fein reiben, den Estragon fein schneiden und die Kürbiskerne hacken. Knoblauch, Estragon und Kürbiskerne vermischen.



2. Eine Rote-Rübe-Scheibe mit Apfel und Feta belegen. Mit der Knoblauch-Estragon-Kürbiskernwürze bestreuen und die andere Rote-Rübe-Scheibe auflegen. Das Cordon Bleu panieren.



3. Dafür zuerst in Mehl wenden, dann in einem verquirlten Ei und zuletzt in Panko-Paniermehl wenden. Panade leicht andrücken. In reichlich Olivenöl knusprig ausbacken.



4. Das Cordon Bleu in Drittel schneiden und dekorativ auf den Teller legen. Dazu passen kleine Rote-Rübe-Würfel, Pesto und Sauerrahmtupfen mit Apfelstückchen.

Gutes Essen beginnt beim Einkauf. Über 75 Rezepte, Warenkunde und Tipps. DK Verlag/26,50 Euro