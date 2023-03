Rezept aus "Detox Cuisine" von Johann Lafer und Jürgen Vormann

Zubereitung

1. Die Erdäpfel waschen und in Salzwasser zugedeckt bei mittlerer Hitze je nach Größe 10–15 Min. nur halb weich kochen. Abgießen, pellen und zugedeckt mind. 1 Std. kühl stellen.

2. Inzwischen für den Salat den Feldsalat waschen und trocken schleudern. Die Chili waschen und fein hacken. In einem Topf den Agavendicksaft erhitzen. Die Walnusskerne darin ca. 5 Min. karamellisieren. Gehackte Chili dazugeben und dann alles auf Backpapier verteilen und auskühlen lassen.

3. Rote Rüben schälen und fein in eine Schüssel raspeln. Kren, Walnuss-, Rapsöl und Balsamessig dazugeben, salzen und anmachen. Den Feldsalat dazugeben und unterheben.

4. Für die Puffer die Zwiebel schälen und fein würfeln, den Apfel waschen und samt Schale in Streifen schneiden (Kerngehäuse entfernen). Zwiebelwürfel und Apfelstreifen in eine Schüssel geben, dann die abgekühlten Kartoffeln grob dazu raspeln. Ei und Haferflocken zufügen, alles mit Salz und Pfeffer würzen und mit den Händen gut vermischen.

5. Etwas Kokosöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Puffer darin portionsweise ausbacken. Dafür je 1–2 EL Erdäpfelmasse nebeneinander in die Pfanne setzen und mit dem Löffelrücken flach drücken. Die Puffer bei mittlerer Hitze von beiden Seiten 5–6 Min. braten. Herausnehmen und auf einem Küchentuch abtropfen lassen.

6. Rote-Rübe-Salat und Puffer auf Tellern anrichten und mit den karamellisierten Walnüssen garnieren.