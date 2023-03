In der Küche mit Parvin Razavi. Die Profi-Köchin gibt ihre Liebe zum Kochen und zu verführerischen Aromen gerne auf dem Teller weiter. Ihre Gäste bekommen so nicht nur aufregende Speisen, sondern gleichzeitig eine große Portion positive Energie serviert.

Zubereitung

1. Karotten ungeschält mit den Gewürzen und etwas Olivenöl in eine Form geben. Backpapier in der richtigen Größe zuschneiden, mit Wasser befeuchten und die Karotten damit bedecken. Karotten etwa 30 Minuten bei 180° Heißluft bissfest backen.

2. Auskühlen lassen und anschließend unter der Grillfunktion einseitig angrillen, bis sie etwas angekohlt sind.

3. Danach mit einer Reibe reiben und mit der Marinade abschmecken – mind. 2 Stunden ziehen lassen.

4. Möglichst kleine Kräuterseitlinge auswählen, halbieren oder in 5 mm dicke Scheiben schneiden. Jede Scheibe auf einer Seite im Rautenmuster vorsichtig einschneiden, in einer Pfanne schön kross anbraten und danach mit Maldon salzen.

Auf einem warmen Teller anrichten: Karottentatar im Ring anrichten. Gebratene Kräuterseitlinge darauf platzieren und einige frittierte Kapern ebenfalls auf dem

Tatar anrichten.