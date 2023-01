Korean Style Bibimbap

Gesundes Bowl-Rezept.

Zubereitung

1. Den Reis nach Packungsanweisung in Salzwasser garen. Karotten putzen, schälen und fein reiben. Frühlingszwiebel putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Karotten, je ein Viertel der Frühlingszwiebeln und des Knoblauchs, Chili, 1 EL Sojasauce und 1 EL Sesamöl in einer Schüssel mischen.

2. Rettiche waschen, putzen, fein reiben und mit Essig, 1 Prise Salz, Paprikapulver, ½ TL Zuckerrübensirup und je einem Viertel der Frühlingszwiebeln und des Knoblauchs mischen. Champignons putzen und in Scheiben schneiden. 1 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Pilze und ein Viertel des Knoblauchs darin 5 Min. anbraten. Salzen, pfeffern und ein Viertel der Frühlingszwiebeln untermischen. Grünkohl und Mangold putzen, waschen und in Stücke zupfen. 1 EL Olivenöl in der Pfanne erhitzen und Kohl und Mangold darin 3 Min. anbraten. Restlichen Knoblauch 2 Min. mitbraten. Restlichen EL Sojasauce und 2 EL Wasser dazugeben und die Flüssigkeit fast verdampfen lassen. Mit 1 EL Sesamöl abschmecken und restliche Frühlingszwiebeln unterheben.

3. Currypaste, Miso, restlichen EL Sesamöl, restlichen TL Zuckerrübensirup, Zitronensaft und 3 EL Wasser verrühren. Die restlichen 2 EL Olivenöl in der Pfanne erhitzen und darin die Eier zu Spiegeleiern braten. Reis, Kimchi, Eier, Pilze, Rettich, Karotten und Mangoldmischung auf vier Schalen verteilen. Nach Belieben mit Sesam bestreuen.