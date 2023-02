Melanzani-Haferflocken-Bällchen in Paradeisersauce

Hafer ist das ideale Lebensmittel für eine gesunde und nachhaltige Abnehmkur: Er senkt das Cholesterin, reguliert den Blutdruck, wirkt sich positiv auf den Insulinspiegel aus und hält lange satt!

Zubereitung

1. Backofen auf 200 °C vorheizen. Melanzani waschen, putzen, längs in Scheiben schneiden und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen, mit etwas Öl bepinseln und im Ofen ca. 20 Min backen. Dann die Melanzani aus dem Ofen herausnehmen und abkühlen lassen.

2. Inzwischen Zwiebeln und Knoblauch abziehen und fein hacken. Feta fein würfeln. Melanzani fein hacken, mit der Hälfte der Zwiebel und dem Knoblauch sowie Feta, Ei, Haferflocken und Haferkleie in eine Schüssel geben und zu einem Teig kneten. Mit Paprika, Koriander, Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Aus der Masse 10–12 walnussgroße Bällchen formen. In einer großen Pfanne 1 EL Öl erhitzen und die Bällchen von allen Seiten goldgelb anbraten. Aus der Pfanne nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

4. Paradeiser waschen, putzen und klein schneiden.

1 EL Öl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch andünsten. Paradeiser und Tomatenmark

zugeben und zu einer Sauce einkochen lassen, eventuell pürieren. Mit Salz, Pfeffer, getrocknetem Basilikum,

Paprika und Koriander

abschmecken.

5. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Frisches Basilikum waschen, trocken schütteln und in Streifen schneiden. Bällchen in der Sauce erwärmen. Mit Pinienkernen und Basilikumstreifen bestreuen.

Gesund abnehmen. Insulinspiegel regulieren, Heißhunger stoppen, Gewicht dauerhaft reduzieren. Über 80 Rezepte mit Haferflocken und Co. TRIAS Verlag/19 Euro