Zur Faschingszeit schmecken die Krapfen besonders gut! Da wird ein flaumiges Exemplar nach dem anderen wohlwollend genossen. Wenn es die Zeit erlaubt, lassen wir es uns alljährlich nicht nehmen, das Kult-Gebäck auch zu Hause zu backen.

Zubereitung

1. Für das Lemon Curd, die Eier zusammen mit dem Eigelb und dem Staubzucker über einem Wasserbad verrühren, den Abrieb und den Saft hinzufügen und kräftig weiterschlagen, so lange, bis die Masse beginnt einzudicken. Dann nach und nach die weiche Butter kräftig mit einrühren. Die Masse in einen Spritzbeutel mit kleiner Lochtülle füllen und für etwa 4–6 Stunden in den Kühlschrank geben.

2. Für die Mini-Krapfen den Germ mit der warmen Milch verrühren. Die Eier, das Mehl, die Butter, Staubzucker, den Abrieb der Zitrone, das Salz hinzufügen und alles in der Küchenmaschine 5–8 Minuten zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Den Teig zugedeckt ca. 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Das Eigelb unterrühren und den Teig nochmals zugedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen.

3. Den Teig mit der Hand und etwas Mehl zu 3–4 cm großen Kugeln verarbeiten und auf einem bemehlten Brett mit einem Tuch bedeckt erneut ca. 30 Minuten gehen lassen.

4. Das Öl in einem Topf auf ca. 170 °C erhitzen, die Krapfen in der Hand noch einmal vorsichtig rund rollen und portionsweise in 2–3 Minuten je Seite goldbraun ausbacken. Mit einer Schaumkelle herausnehmen, auf Küchenpapier entfetten und auskühlen lassen.

5. Das Lemon Curd aus dem Kühlschrank nehmen und die einzelnen Krapfen mit der Creme befüllen und mit Staubzucker bestäuben. Restliches Lemon Curd dazu reichen.