Pasta mit Karottenpesto

Bloggerin Cina Risberg beweist: Kochen für eine Person lohnt sich und ist weniger aufwendig als man meint. Die Autorin bietet in ihrem Buch "Mittags gut kochen für eine Person" (Stiebner Verlag) eine Fülle an kreativen, internationalen, abwechslungsreichen und schnellen Rezeptideen!

Zubereitung

1. Das Nudelwasser aufkochen und ordentlich Salz hineingeben. Die Karotte schälen und in Scheiben schneiden. (Wenn Sie sie kochen wollen, dann schneiden Sie sie, nachdem sie eine Weile gekocht hat.) Mit Käse, Nüssen, Knoblauch und Olivenöl in eine Schüssel geben. Halbwegs glatt rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wenn das Pesto cremiger sein soll, geben Sie mehr Öl dazu.

2. Die Nudeln nach Packungsangabe kochen. Während die Nudeln kochen, kann man den Bacon braten. Zwischen zwei Lagen Küchenkrepp geht das in der Mikrowelle schnell und spart die Pfanne.

3. Das Nudelwasser abgießen und die Pasta mit dem Pesto vermischen. Mit Petersilie, schwarzem Pfeffer und ein paar Tropfen Olivenöl sowie eventuell Bacon garnieren.