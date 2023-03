Pasta mit Salbei, Chili und Parmesan

Pasta ist und bleibt eines der beliebtesten Gerichte überhaupt – wen wundert’s?! Für einen frischen Start in den März schlagen wir diese pikante Version vor:



Zubereitung

1. Die Tagliatelle in Salzwasser al dente kochen. Inzwischen die Chilischote waschen, längs halbieren und in feine Streifen schneiden. Den Salbei abbrausen, trockenschütteln und grob zerpflücken. Den Knoblauch abziehen und fein würfeln. Zusammen mit Chili und Salbei in einer Pfanne im heißen Öl mit der Butter ca. 2 Minuten anschwitzen.

2. Die Nudeln abtropfen lassen und unterschwenken. Auf Teller anrichten, mit Pfeffer übermahlen und mit dem Parmesan bestreut servieren.