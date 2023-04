Shrimp Burger

Asian Touch. Wer Fisch liebt, wird auch diesen Burger lieben!



Zubereitung

1. Die Karotte und Rettich schälen und in feine, lange Scheiben hobeln. Mit dem Essig und etwas Salz vermengen und ziehen lassen.

2. Die Lauchzwiebel, Koriander und Minze abbrausen. Die Lauchzwiebel putzen und in feine Ringe schneiden. Die Kräuterblätter abzupfen und etwa die Hälfte zum Garnieren abnehmen.

3. Den Rest fein hacken. Die Garnelen abbrausen, trockentupfen und fein hacken. Den Knoblauch in eine Schüssel pressen. Mit den Garnelen, gehackten Kräutern, Lauchzwiebeln, Fischsauce, Limettensaft, Eigelb und Bröseln gut vermengen. Mit Salz und Chili würzen.

4. Daraus vier Patties formen und in einer beschichteten Pfanne im heißen Öl auf beiden Seiten jeweils 3-4 Minuten goldbraun braten.

5. Die Gurke und den Salat abbrausen und trockentupfen. Die Gurke in dünne Scheiben hobeln und den Salat zerpflücken. Die Mayonnaise mit Sriracha verrühren. Die Jalapeños abbrausen, putzen und in feine Ringe schneiden.

6. Die Buns waagrecht halbieren und die Schnittflächen goldbraun rösten. Die Unterseiten mit der Sauce bestreichen. Mit dem Salat und Gurkenscheiben belegen. Darauf die Patties mit den übrigen Kräutern, Jalapeños und mariniertem Gemüse legen. Die Deckel auflegen und mit Röstzwiebeln bestreuen.