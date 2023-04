Veggie Burger

Auch ein vegetarischer Burger kann köstlich sein! Nachstehend die Zutatenliste für Buns, Whiskey-Barbecue-Sauce, den Mais-Bohnen Salat und die Beilagen.

Zubereitung

1. Für die Buns in einer Schüssel Milch, 75 ml warmes Wasser und Zucker mischen. Germ darin auflösen und 5-10 Minuten gehen lassen, bis sie Blasen wirft. Mehl und 1/2 TL Salz in einer Schüssel mischen. Mit den Knethaken des Handrührgeräts mit der Germ-Flüssigkeit, der Butter und dem Ei ca. 4-5 Minuten zu einem geschmeidigen Teig kneten. An einem warmen Ort zugedeckt 1 Stunde gehen lassen.

2. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig erneut durchkneten und in 4 Portionen teilen. Die Teigportionen mit eingeölten Händen zu Kugeln formen und mit Abstand auf das Blech setzen. Das übrige Eigelb mit der restlichen Milch verquirlen, die Buns damit bestreichen und nach Wunsch mit Cornflakes bestreuen. Noch einmal ca. 30 Minuten gehen lassen.

3. Den Backofen auf 200°C vorheizen. Die Buns im Ofen auf der mittleren Schiene 15 Minuten goldbraun backen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

4. Für die Pattys Zwiebeln und Knoblauch schälen und würfeln. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin mit den Mandelblättchen glasig dünsten. Käse entrinden und reiben. Erdäpfel schälen und reiben. Zwiebelmischung, Käse- und Erdäpfelraspel, Topfen, Grieß, Stärke und Kräuter in einer Schüssel vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen, in 4 Portionen teilen und zu Pattys formen. Bis zur Verwendung kalt stellen.

5. Für die Sauce Essig, Worcestershiresauce, Tomatenmark, Chili und Knoblauch verrühren. Zucker in einem Topf karamellisieren lassen. Mit Whiskey und Orangensaft ablöschen, Essigmischung ergänzen und ca. 5 Minuten einköcheln lassen. Mit Rauchsalz und Pfeffer würzen und zur Seite ziehen.

6. Für den Salat Bohnen und Mais in eine Schüssel geben. Paprika waschen, putzen und würfeln. Zwiebel abziehen und fein würfeln. Paradeiser waschen, vom Strunk befreien und würfeln. Avocado vom Stein befreien, schälen und würfeln. Gemüsewürfel zu Mais und Bohnen in die Schüssel geben. Restliche Zutaten ergänzen, vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

7. Salatblätter waschen und trockenschleudern. Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Paprikaschote halbieren, entkernen, waschen und in Streifen schneiden. Die Paradeiser waschen und halbieren.

8. Den Backofen auf 100 °C Umluft vorheizen. In einer Grillpfanne 1 EL Olivenöl erhitzen, Zwiebel und Paprika darin leicht gebräunt anbraten. Paradeiser zugeben, kurz mitbraten, den Honig zugeben und karamellisieren. Mit Essig, Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer abschmecken und beiseitestellen.

9. Die Buns halbieren und im Ofen auf dem Ofengitter 6- 8 Minuten erwärmen. Restliches Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Pattys darin 3- 4 Minuten anbraten. Wenden, mit Salz und Pfeffer würzen und 3 - 4 Minuten fertig braten. Die Pattys aus der Pfanne nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

10. Die unteren Hälften der Buns mit je 1 EL Whiskey-Barbecue-Sauce bestreichen und mit den Salatblättern, dem Mais-Bohnen-Salat und den Pattys belegen. Darauf das gegrillte Gemüse verteilen, die oberen Bun-Hälften ebenfalls mit Whiskey-Barbecue-Sauce bestreichen, darauf setzen und die Burger sofort servieren.