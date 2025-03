× Harvard-Forscher warnt: Diese beliebten Früchte machen dick

Obst gilt als gesund und hilft beim Abnehmen – oder etwa nicht? Tatsächlich gibt es einige Früchte, die aufgrund ihres hohen Zuckergehalts eher als heimliche Kalorienbomben gelten. Wer auf seine Figur achtet, sollte deshalb genau wissen, von welchen Früchten man lieber nicht zu viel isst.

Ein renommierter Harvard-Wissenschaftler sorgt mit einer kontroversen Behauptung für Aufsehen: Drei beliebte Obstsorten könnten gesundheitsschädlich sein und zu einer Gewichtszunahme führen. Dr. Nick Norwitz, Experte für metabolische Gesundheit, erklärt, dass der hohe Zuckergehalt bestimmter Früchte den Stoffwechsel beeinträchtigen und somit zusätzliche Kilos begünstigen kann.

Diese Obstsorten machen dick

Mango

Mangos gehören zu den zuckerreichsten Früchten – mit rund 14 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Besonders in Smoothies oder als Snack in großen Mengen kann die Mango den Blutzuckerspiegel rasant ansteigen lassen und Heißhungerattacken auslösen. Dennoch ist sie nicht grundsätzlich ungesund: Dank ihres hohen Gehalts an Vitamin A, C und wertvollen Antioxidantien bleibt sie eine nährstoffreiche Wahl – in Maßen genossen.

Trauben

© Getty Images ×

Auch Trauben sind tückischer, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Mit etwa 16 Gramm Zucker pro 100 Gramm sind sie echte Kalorienfallen. Ihre kleine Größe verführt dazu, unbewusst große Mengen zu essen, was schnell zu einem Kalorienüberschuss führen kann. Wer auf seine Figur achtet, sollte daher besser maßvoll zugreifen.

Jackfruit

Die Jackfruit erfreut sich als veganer Fleischersatz wachsender Beliebtheit. Doch sie enthält mit bis zu 19 Gramm Zucker pro 100 Gramm noch mehr Fruchtzucker als Mango oder Trauben. Wer sich bewusst ernähren möchte, sollte daher nicht zu große Mengen davon konsumieren.

Warum Sie trotzdem Früchte essen sollten

Obwohl einige Studien darauf hindeuten, dass ein hoher Fruktosekonsum problematisch sein kann, kam eine Untersuchung des National Institute of Medicine aus dem Jahr 2014 zu einem anderen Ergebnis: Fruktose aus Früchten hat keine spezifischen negativen Auswirkungen auf den Körper im Vergleich zu Zucker aus anderen Quellen.

Generell sind Früchte aufgrund ihres hohen Ballaststoffgehalts gut für die Verdauung, unterstützen das Immunsystem mit wertvollen Antioxidantien und helfen, den Blutdruck zu regulieren. Statt auf Obst zu verzichten, sollte der Konsum einfach bewusst und in Maßen erfolgen.