× Wer sonntags diese vier Dinge macht, nimmt leichter ab

Sie wollen endlich ein paar Kilos verlieren, aber zwischen Job, Alltag und Verpflichtungen fehlt oft die Zeit und Motivation? Die gute Nachricht: Mit ein paar cleveren Routinen, die Sie jeden Sonntag in Ihren Alltag einbauen können, schaffen Sie die perfekte Grundlage für Ihren Abnehmerfolg.

Der Sonntag ist für viele ein willkommener Ruhetag, an dem man die Seele baumeln lässt. Doch genau dieser Tag kann zu Ihrem entscheidenden Vorteil werden, wenn es darum geht, schnell und mühelos abzunehmen. Denn wer sich klug vorbereitet, bleibt in der hektischen Woche konsequenter und motivierter. Mit diesen vier einfachen Sonntags-Routinen schaffen Sie die perfekte Grundlage, um Ihre Abnehmziele zu erreichen.

Meal Prep: Vorkochen für die Woche

© Getty Images ×

Stellen Sie sich vor: Sie kommen nach einem langen Arbeitstag nach Hause, hungrig und erschöpft. Statt nun zur schnellen, meist ungesunden Lösung zu greifen, wartet bereits eine nährstoffreiche, selbst zubereitete Mahlzeit auf Sie. Genau das ermöglicht Meal Prep. Am Sonntag ein wenig Zeit zu investieren, um Mahlzeiten vorzubereiten, spart Ihnen unter der Woche nicht nur wertvolle Minuten, sondern verhindert auch spontane Ausrutscher.

Sporttermine fix einplanen

Oft bleibt der Sport im hektischen Alltag auf der Strecke, wenn er nicht bewusst eingeplant wird. Deshalb empfiehlt es sich, am Sonntag einen genauen Blick auf Ihre kommende Woche zu werfen und feste Zeitfenster für Bewegung zu reservieren. Blocken Sie Ihre Trainingseinheiten im Kalender wie geschäftliche Termine, denn was fest eingeplant ist, fällt deutlich seltener aus. Seien Sie realistisch. Zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche sind ein guter Anfang, der sich gut in die meisten Alltagspläne integrieren lässt.

Sportkleidung bereitlegen

© Getty Images ×

Es klingt banal, hat aber große Wirkung: Wenn Sie Ihre Sportkleidung bereits am Sonntag sortieren und bereitlegen, nehmen Sie sich im Alltag eine Hürde ab. Legen Sie für jeden geplanten Sporttag ein Outfit zurecht, packen Sie gegebenenfalls Ihre Sporttasche oder stellen Sie Ihre Laufschuhe griffbereit an die Tür. Dieses kleine Ritual signalisiert Ihrem Gehirn bereits am Morgen: Bewegung ist heute fest eingeplant.

Cheat Day bewusst einplanen

Eine gesunde Ernährung bedeutet nicht, komplett auf Genuss zu verzichten. Im Gegenteil: Wer sich ab und zu bewusst etwas gönnt, bleibt langfristig motivierter und verhindert Heißhungerattacken. Planen Sie daher schon am Sonntag Ihren Cheat Day oder gezielte Genussmomente ein. Ob ein gemeinsames Essen mit Freunden, ein Stück Torte zum Kaffee oder Ihre Lieblingspizza – erlaubt ist, was Freude macht. Wenn Sie wissen, dass ein Genussmoment geplant ist, fällt es Ihnen leichter, an den übrigen Tagen konsequent zu bleiben. Außerdem beugen Sie so dem typischen Jojo-Effekt vor, der bei zu strikten Diäten schnell droht.