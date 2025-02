× Die allerbesten Anti-Kater-Hacks

Wir verraten fünf ultimative Hangover-Hacks.

Der Februar ist eine einzige Party! Zwischen Ballsaison, Après-Ski und Fasching reiht sich eine Feier an die nächste. Doch auf die rauschenden Nächte folgt oft das böse Erwachen am nächsten Morgen – Kopfschmerzen, Übelkeit und Erschöpfung inklusive. Aber keine Sorge, das muss nicht sein! Mit diesen fünf ultimativen Anti-Kater-Tipps bleiben Sie auch nach einer langen Nacht fit und startklar für die nächsten Feierlichkeiten. So können Sie den Party-Marathon in vollen Zügen genießen – ohne den fiesen Kater danach!

Hangover-Hacks

1. Schleimlöser zum Schampus

© Getty Images ×

Nr-1-Trick der Pharmazie-Kundigen: ACC! Acetylcystein ist ein nebenwirkungsfreier Wirkstoff, der vor allem in der Behandlung von Atemwegserkrankungen eingesetzt wird. Gegen Kater hilft es, da es ein starkes Antioxidans ist. Es hemmt beim Abbauprozess die Bildung von freien Radikalen, die die typischen Katersymptome auslösen. Eine halbe Brausetablette vorm Feiern nehmen und eine halbe vor dem Schlafengehen.

2. Stay Hydrated

© Getty Images ×

Vor, während und nach dem Alkoholkonsum gilt: viel Wasser trinken. Jedes Glas Alkohol 1:1 mit Wasser kombinieren. Das beugt der Dehydrierung und somit Kopfschmerzen am effektivsten vor. Finger weg von Kohlensäure. Diese transportiert Alkohol noch schneller ins Blut.

3. Betthupferl nicht vergessen

© Getty Images ×

Eine super Kopfweh-Prävention: Nehmen Sie vor dem Zu-Bett-Gehen ein Schmerzmittel ein. Aber achten Sie auf die Dosierung – maximal ein oder zwei. Mittel, die Mefenaminsäure und Ibuprofen enthalten, wirken besonders gut einem Kater entgegen:

4. Café Olé

© Getty Images ×

Nach dem Aufwachen dürfen Sie ruhig zuallererst zum Kaffee greifen. Enthaltene Bitterstoffe sind laut aktueller Studie besonders gut für die Leber. Kaffee kann sogar der Entwicklung einer Fettleber entgegenwirken:

5. Detox-Kur

© Getty Images ×

Nach dem (am besten vitaminreichen) Frühstück heißt es: in die Gänge kommen! Ein Spaziergang pusht den Kreislauf. Basentee oder ein basisches Fußbad bringen den Säure-Basen-Haushalt ins Lot und entgiften. Mineralstoffe füllen die vom Alkohol entleerten Speicher auf.