Warum Sie Unterwäsche nach einem Jahr wegschmeißen sollten

Wir wechseln sie täglich, waschen sie heiß und glauben, damit alles richtig zu machen. Aber wussten Sie, dass selbst frisch gewaschene Unterwäsche immer noch unsichtbare Mitbewohner hat? Hygiene-Expert:innen empfehlen deshalb: Nach einem Jahr sollte Schluss sein – Zeit für neue Unterhosen!

Egal, wie oft Sie Ihre Unterwäsche waschen, sie wird niemals vollständig keimfrei. Selbst Kochwäsche bei 60 Grad tötet nicht alle Bakterien ab. Besonders Escherichia coli – kurz E. coli – kann sich im Stoff festsetzen. Diese Bakterien sind eigentlich ein natürlicher Bestandteil der Darmflora, aber in Ihrer Unterwäsche haben sie nichts verloren! Sie können Infektionen verursachen, wenn sie sich im falschen Körperbereich ansiedeln.

Gesundheitsrisiko durch alte Unterwäsche?

Eine Studie des Mikrobiologen Dr. Charles Gerba hat es anschaulich auf den Punkt gebracht: Selbst frisch gewaschene Unterwäsche kann bis zu ein Zehntel eines Gramms an Fäkalrückständen enthalten. Ja, Sie haben richtig gelesen. Und dabei spielt es keine Rolle, wie gründlich Sie sich waschen – die Mikroorganismen bleiben hartnäckig. Im Laufe der Zeit sammeln sich immer mehr Bakterien in der Wäsche an. Das kann – in seltenen Fällen – zu gesundheitlichen Problemen wie Harnwegsinfektionen führen. Besonders, wenn das Immunsystem geschwächt ist oder es zu kleinen Verletzungen im Intimbereich kommt.

Muss man wirklich alle alten Unterhosen wegschmeißen?

Keine Panik! Wenn Sie sich gesund fühlen und keine Beschwerden haben, müssen Sie nicht sofort Ihren ganzen Unterwäscheschrank ausmisten. Aber: Expert:innen raten dazu, regelmäßig auszumisten und alte Slips nach einem Jahr durch neue zu ersetzen – einfach, um auf Nummer sicher zu gehen.

So bleibt Ihre Unterwäsche (und Sie) hygienisch

Beachten Sie folgende Hygiene-Regeln:

Täglich wechseln: Unterwäsche gehört nach einem Tag in die Wäsche, keine Diskussion.

Heiß waschen: Mindestens 60 Grad, um möglichst viele Bakterien abzutöten.

Hygienespüler verwenden: Ein kleiner Zusatz kann helfen, Bakterien zu reduzieren.

Regelmäßig ausmisten: Spätestens nach einem Jahr sollten viel getragene Slips ausgetauscht werden.

Auch wenn es nicht lebensgefährlich ist, alte Unterwäsche zu tragen, ist es hygienischer, sie regelmäßig zu erneuern