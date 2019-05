Mega-Ausschnitt & Tom ganz nass: GNTM-Finale gerät zu Heidi-Porno

Ein bisschen Glam, ein bisschen Proll und ganz viel Sex und Inszenierung: Das Finale der heurigen Staffel von Germany's Next Topmodel" war so, wie Heidi Klum selber ist. Die Modelmama schwebte von der Decke des Düsseldorfer ISS Dome in einem seltsamen Outfit, sie trug einen schwarzen Spitzencatsuit mit zwei überdimensionierten Maschen. Diese Wahl warf gleich mehrere Fragen auf: Zum einen, ob aus dem Mega-Ausschnitt gleich etwas herausfällt. Zum anderen, was die Schleifen verbergen sollen (Spoiler, sie ist nicht schwanger).

© Getty Images

Tyra Banks bewertete mit

Absehbar

Ehrgeizlerin "Simi" Simone ging für zweitere aus. Hingeteased den ganzen Abend von der einzigen, die entscheidet: Heidi. Dabei fiel Simi beim sonst so gewichtig bewertete Walk mit Stolper-Patzern auf während Sayana solide und elegant "ablieferte" um im Jargon der Sendung zu bleiben. Dann passierte, was von vornherein klar war: Cäcilia schied als erste aus, das Stechen zwischen der dunkelhaarigen Beauty Sayana und der blondenSimone ging für zweitere aus. Hingeteased den ganzen Abend von der einzigen, die entscheidet: Heidi. Dabei fiel Simi beim sonst so gewichtig bewertete Walk mit Stolper-Patzern auf während Sayana solide und elegant "ablieferte" um im Jargon der Sendung zu bleiben.

© Getty Images

"Gott ist eine Frau" - kurz nach der Modenschau war Cäcilia raus



Feminismus? Fake-Hochzeit!

Zwischendurch wurden mit Outfits der "Meeedechen" feministische Statements transportiert, nur um diese dann in der nächsten Szene ad absurdum zu führen. Zum Beispiel mit der Show-Hochzeit zwischen Klum-Kandidatin Theresia und ihrem Freund Thomas, die Heidi herself traute. Klum meinte auf die Frage von Thomas, der inständig wissen wollte, was los sei, er solle einfach immer Ja sagen. Besonders, weil er ja gleich verheiratet sei. Ab da müsse er dann immer Ja sagen zu allem. Höhö, Schenkelklopfer. Dabei verstand Thomas nicht, was rund um ihn passierte.

Tom als Heidis feuchter Traum

Total versext

Tokio Hotel". Man sah den Klum-Verlobten Tom Kaulitz, der in den Anfangsjahren der früheren Teenie-Band eher im Hintergrund seine Klampfe zupfte, nun in der Mitte der Bühne als Gitarrengott mit offener Wallemähne und Muskelshirt wie eine anbetungswürdige Statue im Museum inszeniert. So sehen Sex-Träume à la Heidi Klum aus... Zum Höhepunkt des Liedes prasselte dann eine Ladung Wasser auf die Mitglieder der Band herunter und schon war der feuchte Traum perfekt. Tom schlich über die Bühne zu Heidi und dann - endlich - küssten sich die beiden vor allen. Ob die Anzahl der Bussis auch von Heidi abgezählt war? Im übrigen langweilten nicht nur wir uns beim GNTM-Finale, sondern auch Thomas Gottschalk, der ziemlich verloren auf der Jury-Bank dem Ende dieses Abends harrte... (J Leo) Viel Sex wurde den Zusehern mit dem Auftritt der Stripper-Gruppe "Magic Mike " geboten. Die halbnackten Kerle durften dann auch reden und ein Loblied auf die Gewinnerin singen. Highlight des Heidi-Abends war aber der in den vergangenen Tagen oft angekündigte Auftritt von "". Man sah den Klum-Verlobten Tom Kaulitz, der in den Anfangsjahren der früheren Teenie-Band eher im Hintergrund seine Klampfe zupfte, nun in der Mitte der Bühne als Gitarrengott mit offener Wallemähne und Muskelshirt wie eine anbetungswürdige Statue im Museum inszeniert. So sehen Sex-Träume à la Heidi Klum aus... Zum Höhepunkt des Liedes prasselte dann eine Ladung Wasser auf die Mitglieder der Band herunter und schon war der feuchte Traum perfekt. Tom schlich über die Bühne zu Heidi und dann - endlich - küssten sich die beiden vor allen. Ob die Anzahl der Bussis auch von Heidi abgezählt war? Im übrigen langweilten nicht nur wir uns beim GNTM-Finale, sondern auch Thomas Gottschalk, der ziemlich verloren auf der Jury-Bank dem Ende dieses Abends harrte... (J Leo)

© Getty Images

Ein paar Mal musste Gottschalk zu irgendetwas reden.

Übrigens, sie hat gewonnen

Simone aus Stade bei Hamburg ist "Germany's Next Topmodel". Die 21 Jahre alte ehemalige Leistungssportlerin gewann am Donnerstagabend das Live-Finale der 14. Staffel von Heidi Klums ProSieben-Show im Düsseldorfer ISS Dome. Simone Kowalski setzte sich in der Endausscheidung gegen ihre Rivalinnen Cäcilia (19) aus Freiburg im Breisgau und Sayana (20) aus Grevenbroich bei Düsseldorf durch. Die ehrgeizige Simone galt im Verlauf der Staffel als Favoritin für den Topmodel-Titel. Die Studentin mit der blonden Lockenmähne bekommt einen Modelvertrag, ein Preisgeld von 100.000 Euro und wird auf dem Cover der deutschen Ausgabe der Modezeitschrift "Harper's Bazaar" zu sehen sein.