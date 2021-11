Heidi Klum postet Unten-ohne-Foto

Heidi Klum isst Unten-ohne Erdbeertörtchen: Das deutsche Top-Model und GNTM-Jurorin gönnt sich nur mit einem Spitzen-BH bekleidet ein Stück Kuchen.

Von Heidi Klum (48) ist man inzwischen einiges gewohnt – dieser Schnappschuss ist dann aber schon etwas außergewöhnlich. Sie versüßt ihren fast neun Millionen Followern auf Instagram den Tag mit einem Foto auf dem sie im Bett liegt und nur mit einem Spitzen-BH bekleidet eine Erdbeertorte isst. Nur ein Tellerchen bedeckt Heidis sehr intime Körperstelle.

Heidi Klum schreibt zum Posting: "Oh my yummy pie" (dt.: "Oh mein leckerer Kuchen"). In kurzer Zeit erhielt das Foto Zehntausende Likes und steht inzwischen bei mehr als 115.000. Kommentiert wurde das Posting allerdings noch nicht. Heidi Klum hat die Kommentar-Funktion bereits vor einiger Zeit deaktiviert. Nur bei ganz bestimmten Bildern lässt die GNTM-Jurorin diese Funktion zu.