Penis-Botox mit 82: Prinz Frédéric von Anhalt will fürs Oktoberfest "voll im Saft" sein

Prinz Frédéric von Anhalt bereitet sich auf das Oktoberfest mit einem ungewöhnlichen Eingriff vor: Botox soll sein bestes Stück "auffrischen"

Prinz Frédéric von Anhalt (82) geht bei der Oktoberfest-Vorbereitung eigene Wege. Während andere Dirndl, Tracht oder Lederhosen kaufen, ließ er sich einem skurrilen Eingriff unterziehen.

Frédéric Prinz von Anhalt mit Astrid Söll und Birgit Fischer-Hoeper © Getty

Botox für das beste Stück

"Ich lasse mir gerade Botox in mein bestes Stück spritzen, damit ich für den Oktoberfest-Besuch voll im Saft stehe", verriet der Prinz der "Münchner Abendzeitung". Die Behandlung wurde von Ärztin Ursula Mirastschijski durchgeführt. Sie erklärte gegenüber der Zeitung, dass Botox die Gefäße erweitert, den Blutfluss verbessert und so stärkere Erektionen fördern soll. Dies soll das Glied "länger und dicker" machen. Frédéric zeigte sich nach dem Eingriff überglücklich: "Endlich kann ich dann auf das Oktoberfest gehen. Wie heisst es so schön in München? A bisserl was geht immer!"

Frédéric Prinz von Anhalt mit Katharina Strasser und Anastasia Didonaki © Getty

Gesundheitlicher Hintergrund

Anfang des Jahres kämpfte der Prinz noch um sein Leben. Der einstige Ehemann von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor (1917–2016) lag wegen einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation einer Kölner Klinik. Ärzte stellten damals keine hoffnungsvolle Prognose.

Frédéric Prinz von Anhalt © Getty

Bei einem Besuch eines Zeitungs-Reporters wirkte Frédéric extrem geschwächt. Sein Pfleger sprach von einer Überlebenschance von gerade einmal 50 Prozent. Jetzt scheint es ihm wieder deutlich besserzugehen.